Así adelanta Telecinco la nueva incorporación a Gran Hermano Dúo: "Un mito musical"

Este martes, Gran Hermano Dúo viene con un programa cargado de intriga. La gala de esta noche a las 22:00 horas promete añadir emoción al "reality" de convivencia por excelencia, al confirmar que un nuevo famoso entrará a convivir con los 9 concursantes restantes.

La nueva prueba tendrá relación con su identidad

Esta semana, los concursantes viajarán al pasado, concretamente hasta los años 90, con el objetivo de aprender y recrear una coreografía inspirada en los mejores éxitos de la última década del siglo XX. Según avanza el concurso, el nuevo inquilino es una conocida y querida estrella de la música de la misma época, por lo que el entretenimiento estará más que asegurado.

Segunda ocasión que la casa recibe invitados

No es la primera vez que alguien entra en Guadalix de la Sierra en lo que va de edición. A finales de enero, se anunciaba desde plató que dos "reinas" convivirían con los concursantes. Finalmente, durante el Límite 48h previo a la gala 6, se reveló que eran María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez, ganadoras de las dos primeras ediciones del formato por parejas, quienes volverían a la casa que les dio el triunfo.

Ambas participantes han sabido montar show, tanto dentro como fuera del concurso. Las dos clientas del hotel "VIP" protagonizaron la semana pasadauna sonada discusión en relación a unas acusaciones que la ex Miss España lanzaba a la exconcursante de La isla de las tentaciones. "Hizo un comentario [...] diciendo que ella por su niña no iba a trabajar en un reality más de dos meses, como dejándome a mí de mala madre".

En respuesta a Ruiz, Lucía negó cualquier tipo de alusión a las hijas de la primera. "Me parece muy sucio que digas que yo he nombrado algo de tus hijas. Era la primera vez que yo me separaba de mi hija [...] porque el reality era muy corto. ¿Eso es tan malo?".

Una nueva salvación determinante

La semana en la casa ha estado marcada por la nominación a la que se enfrentaban Maica Benedicto, María "la jerezana", Miguel Frigenti y Romina Malaspina . Una lista de cuatro que se redujo a tres, después de que la murciana fuera bajada de la palestra gracias al público.

Tras la salvación de Benedicto, los tres nominados restantes se enfrentarán a la audiencia esta noche. El menos votado asegurará su permanencia en el concurso, mientras que los últimos dos se medirán en un duelo que se resolverá en la gala del próximo jueves.