La frase que parecer clarificar la situación de "El Diario de Jorge"

La situación de "El Diario de Jorge" no es buena a raíz de las audiencias y los responsables del programa lo saben. Ayer en la transición del espacio de Jorge Javier Vázquez a "TardeAr", las palabras de despedida del presentador catalán hacía Beatriz Archidona sonaron como una especie de petición de una nueva oportunidad y que los altos cargos directivos de Mediaset sigan confiando en su gran cara visible, que va camino de encadenar otro fracaso televisivo personal tras "Cuentos Chinos" el año pasado.

Una confesión entre líneas

El espacio vespertino ha ido decayendo en las audiencias con el paso del tiempo, marcando ayer un paupérrimo 6,8% de cuota de pantalla y 600.000 espectadores, mermado también por la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque su máximo competidor entre las televisiones privadas, "Sueños de libertad" en Antena 3, no solo se mantuvo, sino que dobló al espacio de Telecinco (12% de cuota). La sensación de incertidumbre es tan palpable que en la despedida de ayer de Jorge Javier se puede entender entre líneas que él desea que no se tomen decisiones precipitadas y se siga apostando por su "Diario".

"Hoy el programa se llama "yo confieso" y yo confieso que me encanta conectar contigo cada tarde y ojalá lo podamos seguir haciendo durante muchísimas tardes más, Bea Archidona" fueron las palabras de despedida del presentador catalán con el que, además de dar paso a la versión estival de "TardeAr", suplicaba de forma indirecta seguir presente en la televisión este talk-show y que no se convierta en un "Cuentos Chinos" 2.0. Veremos si la curva de la audiencia asciende o se mantiene en bajos números, cosa que sí se sigue dando, por mucha presencia que tenga Jorge Javier Vázquez en Mediaset, no podrá impedir que su espacio sea cancelado, experiencia que ya la ha vivido en los últimos años.