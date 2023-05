El gran consejo de Pablo Motos que "cuesta menos de un segundo y te vas a sentir orgulloso"

Pablo Motos se vio las caras en el programa de Antena 3 con Chanel, que ya anunció que este año sacará disco nuevo al mercado. Nada menos. Chanel, quien tuvo todas las críticas del mundo, es hoy un icono de cómo hacer las cosas y un orgullo de Eurovisión. Lo que es la vida en este país nuestro capaz de tener un presidente del Gobierno que corte por lo sano y plante unas elecciones el 23 de julio, en plenas vacaciones y puente. Desde cuando la clase política le ha importado el ciudadano. (No se me va de la cabeza a todos aquellos que llegue la carta para mesa electoral con vacaciones pagadas).

Motos se pasaba de la raya, en esa sección suya que cierra programa y nos mete en plena noche, justo para hablar de esa necesidad imperiosa de aprender a decir no. "Con lo fácil que es decir no quiero, no me gusta o no me interesa", contaba el presentador mientras admitía que la dificultad de llevarlo a la práctica debía ser por "comodidad, por no discutir o por un falso concepto de respeto, caer bien a alguien o que nos quieran".

"A lo mejor no nos atrevemos a decir no, porque sabemos lo que nos duele que nos lo digan, te tienes que tragar el descoloque", recordaba.

Aunque el momento en el que Motos dio en el clavo fue al retratar: "Decir sí es una forma de esclavitud, hay que aprender a decir no en defensa propia. Atreverte a decir no puede hacerte sentir culpable, pero es un acto de honradez hacia ti mismo. Por eso os invito a que lo intentéis otra vez. Decir no cuesta menos de un segundo y luego te vas a sentir orgulloso", concluía.

No le falta razón a Pablo Motos. Un no a tiempo te salva media vida.