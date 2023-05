El incidente de Chanel grabando 'Clavaíto' que casi le cuesta la vida

La artista Chanel Terrero estuvo en el plató de 'El Hormiguero'. Allí anunció que saca disco pero no concretó la fecha: "va a ser este año". CD no, pero sí ha estrenado un par de temas: 'Clavaíto' ("me apeteció hacer una bachata con Abraham Mateo") y 'TOKE'.

La hispano-cubana aseguró que siguió este año Eurovisión "con muchos nervios". En relación a su experiencia personal en el Festival contó que lo disfrutó "en cada momento" y que se acuerda "de cada detalle".

Esta le regaló a Pablo Motos los dos primeros pases para sus conciertos de este verano, agrupados bajo el nombre de 'Agua'. Desveló dos fechas: el 14 de agosto en Vigo y el 9 de septiembre en Málaga.

Volvieron presentador e invitada a su canción 'Clavaíto', ya que en el rodaje de su videoclip la cantante estuvo a punto de atragantarse con una chocolatina: "Eran las 3 de la mañana, la saliva se me fue por otro lado y no podía respirar. Me fui sola y acabé delante de la furgoneta en el suelo".

A renglón seguido, Chanel contó que usa el seudónimo de "Margarita" para pedir los Uber, Cabify y tal. Cosas de la fama.

Reconoció que cuando tiene dudas de algo piensa "¿qué haría Beyoncé?": "Es mi referente, me encanta". La entrevista, que iba saltando de un tema a otro sin orden ni concierto, pasó por las almohadas de los hoteles y por cuántas horas baila o entrena al día.