'Gran Hermano' EEUU expulsa a uno de sus concursantes por insultos racistas

La 25ª edición de 'Big Brother' en Estados Unidos ha tomado la decisión de expulsar a uno de sus concursantes, Luke Valentine, a raíz de un incidente en el que utilizó un término ofensivo y racista hacia individuos de raza negra.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del miércoles en los Estados Unidos, cuando Valentine estaba compartiendo una conversación relajada con otros compañeros. En ese momento, pronunció la siguiente frase: "Estoy en la jodida sala de queso, negrata", dirigiéndose a Jared, uno de los participantes afroamericanos presentes en la charla. Tras darse cuenta de su desafortunado comentario, Valentine se cubrió la boca rápidamente, emitió una pequeña risa y seguidamente pidió disculpas a Jared, intentando corregirse al decir "dude" ("colega"). La reacción de algunos de los presentes fue abandonar la sala de conversación de manera inmediata.

Las cámaras del programa capturaron este momento de manera precisa y CBS, la cadena encargada de emitir 'Big Brother', tomó medidas inmediatas expulsando al concursante. En un comunicado adelantado por TMZ, el canal afirmó: "Luke violó el código de conducta de 'Big Brother' y no toleramos el uso de insultos racistas en la casa".

A pesar de que Luke Valentine se disculpó con su compañero y atribuyó su comentario a un "lapsus", Jared pareció no darle mayor importancia respondiendo con un "me importa una mierda". No obstante, Valentine admitió que estaba en aprietos, aunque señaló que había enfrentado situaciones más difíciles en el pasado. A pesar de sus explicaciones, la consecuencia directa fue su expulsión inmediata de 'Big Brother', apenas una semana después de haber ingresado a la casa en la presente edición, que comenzó el 2 de agosto. La expulsión de Valentine será discutida en el próximo episodio de 'Big Brother 25', programado para emitirse el jueves.

Esta no es la primera vez que el reality enfrenta controversias relacionadas con comentarios racistas. En 2019, la concursante Kemi Fakunle acusó a un productor de incentivarla a utilizar acentos afroamericanos estereotipados y denunció haber escuchado comentarios degradantes y amenazantes en el programa. Un año antes, otra participante, Kaitlyn Herman, usó el mismo término que Valentine al citar una canción de Drake. CBS catalogó estos y otros incidentes racistas como "conducta inapropiada y comentarios ofensivos" y advirtió sobre futuras consecuencias para cualquier individuo que protagonizara comportamientos similares. En esta ocasión, la cadena ha actuado de acuerdo a su advertencia, expulsando a Luke Valentine de manera inmediata.