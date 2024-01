El inesperado invitado en "Aruser@s" que ha revolucionado el plató: "Así no se puede trabajar"

El programa de Alfonso Arús en laSexta, "Aruser@s", no es sólo referente en los matinales y en los programas de humor, si no que genera un ambiente propicio para el cariz desenfadado del espacio de éxito de la cadena de Atresmedia. A la locura diaria se ha añadido este miércoles la visita inesperada de un invitado que no estaba en la escaleta.

Nada más empezar el programa, el presentador, Alfonso Arús, ha tenido que recomponerse y avisar a los espectadores: "Ahora os cuento qué pasa". Ni siquiera habían llegado los colaboradores del programa. Tras las primeras risas y misterio inicial, los colaboradores fueron sentándose a la mesa visiblemente nerviosos y con relativa prisa, sin que Arús pudiera contener la risa. Una vez todos sentados procedió: "Ya lo sabéis, porque llevamos varios días diciéndolo, que hay una rata en el plató, pero ayer [por este martes], y esto es rigurosamente cierto, salió por el túnel de vestuario por el que salís vosotras", ha comentado a sus colaboradoras, que no han entonado al unísono un "¡Nooooooooooooooooooo!" sin querer sentarse, inseguras del todo.

Imagen de la invitada Twitter

El programa continuó, pero los presentes estaban entre nerviosos y preocupados, alguno realmente aterrado. Sí que hubo intentos de recomponerse con el humor como arma: "Pero hay que ponerle un nombre para que la llames", dijo la colaboradora Alba Sánchez. Rápidamente, Arús no pudo remediar ser el primero. "Se llama 'Ratblu'", puntualizó Arús.

"Ahora parece que ha sido vista en dos localizaciones diferentes en breve espacio de tiempo. La gran duda es si hay una o dos", metió de nuevo el miedo en el cuerpo el presentador, y su mujer, Angie Cárdenas, zanjó el tema: "El problema es que suelen ir en camada".