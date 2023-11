Joaquín Sánchez, el del medio de Los Javis, se lo pasa de (séptimo) arte

'Joaquín, el novato' contó anoche con dos invitados de excepción: Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de series de éxito internacional como 'Veneno', 'Paquita Salas' y, recientemente, 'La Mesías'. Los nuevos maestros de Joaquín Sánchez, con una intensa trayectoria profesional a sus espaldas, empezaron desvelando todos los entresijos y secretos del mundo de la dirección y la interpretación.

Renunciar a tu sueño para ser feliz

El exfutbolista fantaseaba con tener un doble y que se llamaran "Los Juaquis", para que el otro hiciese lo que a él no le gusta y él se dedicase a sus placeres. Al hilo del nombre de Los Javis, Calvo aseguró que "es algo que ya tenemos integrado: lo acuñó Belén Cuesta".

Ambrossi, por su parte, aseguró que "escribir es mucho más difícil que dirigir". Pero que antes de cura, al igual que Calvo, fue fraile: es decir, que intentó abrirse paso en el mundo de la interpretación: "He conseguido ser feliz diciéndole adiós al sueño de ser actor".

Javi Calvo le contó a Joaquín que después de 8 años de éxito con 'Física o Química': "no me volvieron a llamar en dos años, hasta que empecé a escribir. Aquello fue una cura de humildad muy grande", afirmó en relación a que la fama le llegó muy pronto, con 16 años.

Y aunque el novato no se lo creyera, Ambrossi ya tiene 39 años, mientras que Calvo suma 32; de los que llevan 12 trabajando juntos: "Siento que con 'La Mesías' he encontrado otra madurez; otra forma de enfrentarme al trabajo", aseveró el mayor de los dos.

"Con 12 años de relación te planteas muchas cosas"

Más tarde, durante la charla, la pareja también hizo balance de sus doce años de relación (sentimental y profesional) y hablaron sobre los rumores de matrimonio: "Él me lo propuso en el estreno de 'La Llamada", confesó Javi Calvo.

"Con 12 años de relación te planteas muchas cosas. En un momento me apeteció casarme. Pero de momento hemos decidido que no. Quién sabe...", expresó asimismo la otra mitad de Los Javis.

¿Pero cómo se conocieron? "Un día le escribí por Facebook porque nos habíamos visto varias veces por ahí (los dos nos movíamos en el mismo círculo de actores), y estuvimos como 3 ó 4 años de amigos. Y un día en Nueva York, cuando se iba en el taxi, se giró y dije: 'Esta persona no puede irse de mi vida'", contó Ambrossi.

"A los tres meses nos fuimos a vivir juntos", apostilló Calvo.

¿Y cómo es trabajar con tu pareja? "Profesionalmente, solos no hubiéramos llegado hasta aquí, porque cuando yo no llegó, él llega y viceversa. No nos peleamos casi porque hemos aprendido en qué es mejor cada uno", aseveró el mismo.

Madonna y Will Smith, fans de Los Javis

"Hemos recibido ofertas de Estados Unidos: allí tuvo mucho éxito 'Veneno'. Pero dijimos que no, porque no queremos que nos pongan las cámaras y todo y nos limitemos a rodar; nosotros queremos empezar un proyecto desde cero", desveló Javier Ambrossi.

Es por ello que escogieron Movistar para la producción y emisión de su nueva serie, 'La Mesías': "porque nos dieron carta blanca para hacer un proyecto totalmente diferente", apuntó Javi Calvo.

A raíz del éxito de 'Veneno', Los Javis recibieron dos llamadas muy especiales: de Will Smith, "que le gustó mucho la serie", y de Madonna: "con quién aún mantenemos en contacto".

El biopic de Joaquín Sánchez: "¿El Pisha?"

Posteriormente, Los Javis enseñaron al exfutbolista cómo crear una serie desde cero. Con el objetivo de crear un biopic de la vida del presentador, Calvo y Ambrossi comentaron los principales momentos de la vida de Joaquín a través de algunas de sus fotografías más personales.

"Hay gente que quiere quedar como un santo en su biopic, y eso no aburre y no es creíble porque en la vida hay muchos tropiezos", aconsejó Ambrossi.

Para Joaquín, un momento clave en su carrera fue fallar el penalty que daba el pase a cuartos en el Mundial de Corea y Japón en 2002: "Lo pasé fatal. Estaba hundido y tenía ganas de dejar el fútbol. No dormí aquella noche", contó el gaditano.

Al hilo, se acordó de cuando su tío 'El Chino', en un bar que tenía en El Puerto de Santa María, le empujó a seguir con el fútbol cuando siendo niño llegó muy frustrado por haber perdido un partido 12 a 0 y haber fallado un penalty, como en Corea: "Mi tío es el que me consuela y el que me puso otra vez en el camino", recordó emocionado.

Asimismo, una de las grandes satisfacciones del bético es haber hecho feliz a su padre cumpliendo el sueño de tener un hijo futbolista: "Lo intentaron dos hermanos míos antes que yo, y al final fui yo, el más pequeño, el que lo conseguí".

Entre bromas, Joaquín les confesó a los Javis que le gustaría que a él lo interpretase Will Smith. Finalmente, acordaron que por su fisonomía y por su acento lo más adecuado es que lo encarnase Paco León o Jesús Castro.

Además, antes del gran debut, Los Javis le invitaron a relajar tensiones en una comida a la que se unen los actores y actrices Yolanda Ramos, Álex de Lucas, Ana Rujas y Lola Rodríguez. Allí el novato aprovechó para cotillear cómo son Los Javis como directores, como amigos y como anfitriones.

Finalmente, Joaquín tuvo que ponerse al frente de una serie por primera vez y, poniendo en práctica todo lo aprendido, hubo de dirigir a dos actores (Fernando y Sergio) para recrear uno de los momentos más importantes de su propia vida: la escena en que cuando niño llega desolado al bar de su tío tras perder 12 a 0 y este lo consuela y le devuelve la confianza.

El exfutbolista sólo pone una condición: que Sergio, el niño que hace de él, diga "pisha".