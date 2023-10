Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre "La Mesías": "Escribir y dirigir es como una voz que te habla"

Javier Calvo y Javier Ambrossi acaban de aterrizar del Festival de Cine de San Sebastián con un agradable sabor de boca. Su nueva serie de ficción, «La Mesías», que estrena Movistar Plus+ este miércoles 11 de octubre, en colaboración con Suma Content, ha sido recibida por todo lo alto por parte de la Prensa presente en el certamen. LA RAZÓN habló con los directores y el trío femenino protagonista para desgranar sin spoilers el camino que ha recorrido la serie hasta su estreno.

Ambiciosa

La trama de «La Mesías» ideado por Ambrossi y Calvo nos sitúa frente a una pareja de hermanos Enric e Irene, que comparten una traumática experiencia familiar y que al aparecer un vídeo viral de un grupo de música pop cristiana, Flos Mariae, compuesto por varias hermana, recupera en ellos la angustia infantil y deciden reencontrarse. Pero como reconoce Javier Calvo, «las primeras ideas no tienen nada que ver con cómo luego terminan».

¿Hubo un momento de "revelación" de la serie?

Javier Calvo: Un fin de semana, de esos pocos que hemos conseguido irnos de fin de semana, estábamos en la mitad del rodaje de Veneno y la idea de lo próximo que íbamos a hacer me sobrevolaba. Y de repente se nos ocurrió: una persona que siente que le habla Dios. Al principio descubrió que era como Jesucristo, una hija de Dios. Y eso derivó en una madre. Como hablar sobre ser especial, ser elegido, ser referente...

Javier Ambrossi: Y luego empezamos a plantearlo como una historia de grupo familiar, tipo 'Mujercitas Dark', que era un poco lo que queríamos hacer. Empezamos a investigar en casos de familias que crecen aisladas de la sociedad y a ver una cantidad de hechos reales. Hay muchas, (muchas y muchas) familias en el mundo de padres que dicen, por religión, por miedo o por enfermedad mental, "no se puede porque está el demonio o porque me da miedo". Hay una cantidad de literatura y de cinematografía respecto a grupos de familias que crecen al margen de la sociedad brutal. Y entonces ya a partir de ahí empezamos a meter todos los tonos que queríamos y todos los géneros. Nos apetecía hacer algo que tuviera que ver con el thriller, con el drama familiar; que tuviera un costumbrismo, pero mucho menos que en otras veces. Realmente fuimos añadiendo poco a poco; pues como uno crea, como haciendo un collage de cosas y dejando que le hable la voz interior, que es lo que hacemos nosotros: dejar que las historias nos hablen y nos vayan guiando y poco a poco, tres años después llegas hasta aquí.

¿Se puede calificar de vuestra obra "más ambiciosa"?

JC: Es ambiciosa porque abarca muchas épocas, muchos personajes, muchas capas, muchos géneros, muchos prismas; y luego tiene tiempo. Se nota que nos hemos tomado tiempo para ello. Se nota que esas interpretaciones tan buenas no son fruto de la casualidad, si no de dedicar mucho tiempo a que salga bien. El detalle con lo que se ha rodado también es tiempo de pensar, de practicar o de rodarlo. El tiempo es un lujo y tenerlo es algo muy bueno.

JA:Y luego es ambiciosa porque abarca mucho tiempo en la vida de una familia, unos 30 años. Pero tiene como esa ambición de novela clásica de hermanas Brönte. De coger y conocer a Jane Eyre desde que es pequeña hasta que se venga. Como decir guau, he acompañado a alguien en todos los momentos de su vida; que esa cosa casi 'cumbreborrascosiana'. Tiene una cosa como bíblica de conocer a personajes a lo largo del tiempo, que les pasan muchas cosas, y luego es ambiciosa en géneros también, porque nos apetecía que cada capítulo tuviera su propia manera de expresarse y de contarse. Entonces, hemos querido dar en los géneros que nos gustan, en tener el casting más potente que podíamos, en juntar todos los temas que nos mueven. Realmente es ambiciosa en todos los sentidos porque nosotros la vemos así. Por eso luego se acaba viendo así.

Esa mezcla de géneros parece en la línea de atraer a la Generazión Z, que además, según un estudio de Google sólo conserva la atención 8 segundos...

JC: No creo eso. Cada vez las películas son más largas. Las películas de superhéroes que ven los chavales son muy largas, dos o tres horas. Y las series... son larguísimas. Hay capítulos de hora y pico. No estoy de acuerdo con que las cosas tengan que ser cortas, o que tengan que tener un ritmo; tienen que ser interesantes. Pero ¿qué es interesante?: algo con un tiempo pausado, que exista una tensión alucinante. Que exista una verdad que nunca hayas visto. Esto tiene su atención. Lo que pasa es que hoy en día las series son la copia de la copia de la copia de la copia y entonces todo está muy aprendido, entonces no enganchan porque ya te sabes lo que va a pasar. Es que es muy predecible: las reglas, la música entra aquí, aquí la cámara se mueve....

JA: Porque saben utilizar las cámaras, saben perfectamente cómo se graba, saben donde están los ejes...

JC: Lo que buscan es que les sorprendas y que les hagas cómplices. Eso pasa con "La Mesías", la serie te sorprende por angustiosa, a veces por pausada, a veces por divertida, por la mezcla de géneros, pero también por hacerte partícipe. Porque todo el tema de la viralidad y del grupo católico es algo que les resuena a ellos en sus gustos. Lo que pasa es que está contado de otra manera, te hace cómplice en otro tipo de producto.

JA: Pero sobre todo creo que ya el propio estudio que me planteas de los ocho minutos de atención, y cómo podemos captar su atención, ya es como desde un punto de vista tan polla vieja (me dejan traducirlo como paternalista)... Pero hay un punto, es como un grupo de personas que se juntan..., bueno, para hacer una lista, pero hay un punto de ¿cómo podemos captar la atención de los jóvenes que ven vídeos de TikTok? Pienso que no hay que plantearse eso. Es ''vamos a dejar que los creadores hagan series reales, que les interesen a ellos, profundas, que haya gente joven en los creadores, démosles buenas oportunidades, que narren estas historias, que cuenten'', y ya de forma natural conectarán con sus audiencias. Creo que la cosa prefabricada de qué les puede gustar a los jóvenes, que tienen poquita atención los pobres. Ahí es donde está el fallo. El grupo de personas analizando y el análisis son los que hacen que haya un fallo en el sistema.

Hay una mirada constantemente hacia los jóvenes, que es como si fueran lerdos. La gente más joven que yo, la mayoría, es más lista que yo. Saben mucho más de cámaras, muchísimo mas de lentes, de encuadres, de montar, porque editan. Muchísimo más de música. Muchísimo más de audiovisual, porque han visto todo, porque tienen acceso a todo. Ven todo: se tumban a la bartola y se enchufan treinta y seis horas de una serie. Se ven "Madmen" en un fin de semana. La gente que trabaja con nosotros de 20 años, que trabaja mucha gente en la empresa, en los rodajes, actores, es gente que es la que más te aporta. Y esa gente lo que no necesita es un análisis de a ver cómo se les puede atrapar. Parece ser que vamos a empezar a atrapar a los gatos. Dice un estudio que los gatos hay que pillarlos por la noche, pues los gatos dirán ''pues yo no salgo de noche''. Nadie va a ir donde cree que le quieren atrapar.

Quizá tengan que justificar que lo hacen...

JA: Los jóvenes irán donde sientan que pueden estar y que les interesa, y su atención durará más o menos según el contenido que tengan. Nadie vio venir que el campamento cristiano de monjas fuera el fenómeno teatral de la gente joven.

JC: O que "Paquita Salas" es de una señora de 55 pudiera ser icono de la Generación Z. O que "Veneno" fuera a ser lo más... Cuando no lo piensas, cuando no dices esto les va a gustar a los jóvenes, les gusta.

JA: Que primero está la creación de contenido libre y luego está el análisis posterior. Primero la creación y luego las reglas. Cuando se hacen las reglas y todos tenemos que pasar por el filtro para el algoritmo, es cuando entonces empieza el fin del mundo. Entonces, es mi atención la que dura ocho segundos, incluso solo dos.

Javier Calvo (tumbado) conversa con Javier Calvo (sentado) durante el rodaje Movistar Plus+

¿Hay algo mesiánico alrededor de Javier Calvo y Javier Ambrossi? (parece que hay un acuerdo para dejar de llamarles "los Javis") Con gente esperando a ver "La Mesías" para pediros la siguiente serie o película...

JC: Si algo que hago gusta y tiene éxito, me genera seguridad; me da más ganas de crear otra cosa. No me da miedo, en plan tengo que estar a la altura, no. Todo lo contrario, me da libertad porque siento que es un aliento que me da la gente a seguir creando: vas bien, gusta lo que haces, conectamos con lo que haces, sigue investigando y sigue arriesgando.

JA: El único momento en la vida donde no le tengo miedo a todas las cosas es cuando creo; cuando escribo o cuando dirijo. Es mi único momento.

JC: Porque es como una voz que te habla.

JA: Claro. Es como que siento que estoy guiado por algo. En el resto, en la vida personal, cómo me miro a mí mismo desde fuera, que tonto eres que listo. Mi voz interior hacia mí es mucho más tóxica que la que tengo hacia mi creación, y en mi creación estoy súper tranquilo de que estoy haciendo lo que toca. Me siento con mucha paz y mucha seguridad respecto a esta serie y al futuro.