Jorge Martín cuenta en 'El Hormiguero' por qué alucinó con la respuesta de Marc Márquez tras su caída: "Fatal"

'El Hormiguero' recibió anoche al piloto Jorge Martín, subcampeón del mundo de MotoGP. El madrileño del equipo Primac Pramac Racing ha protagonizado, con solo 25 años, una gran temporada en la categoría reina del motociclismo en la que ha tenido opciones de ser campeón hasta el último gran premio del año.

Para Jorge Martín, que se crió viendo 'El Hormiguero', "es un sueño estar aquí". Agradecido, le regaló su mono firmado a Pablo Motos: "Me iba a la cama con el 'Vete a dormir'", confesó.

"Ha habido momentos en que lo hemos tenido muy cerca [el campeonato de MotoGP]. Pero mi objetivo principal era estar top-3 y, mirando con distancia, tengo que estar contento con la temporada que he hecho", aseveró Martinator sobre su subcampeonato.

"En la última carrera disfruté mucho. Lo pasé peor de Thailandia hasta Qatar porque estaba obsesionado con ganar, y estaba muy borde con mi equipo, y decidí cambiar el chip. En cuanto veía que algo no iba bien me ponía muy tenso", aseguró el piloto. "El equipo es tu familia, y de cara al año que viene tengo que aprender a no ser borde con ellos".

Respecto a su famoso caída con Marc Márquez el madrileño valoró que fue "Fatal, porque era su última carrera con Honda. Cuando caí me fui a por él a pedirle disculpas, pero me sorprendió su actitud comprensiva: me dijo que tranquilo, que él hubiese hecho lo mismo".

"Sólo me llevo muy bien con un piloto, que es Aleix Espargaró; con los otros no pretendo ser su amigo porque son rivales; yo quiero ser respetuoso porque nos estamos jugando la vida, pero aquí también nos jugamos en campeonato", comentó Jorge Martín sobre su relación con los demás pilotos.

¿Qué ha aprendido el motorista esta temporada? "He aprendido a tener constancia. Pero me duele mucho la carrera de Indonesia: al sentirme tan superior quise 'humillarlos', y me equivoqué". Respecto al futuro: "Me veo campeón".

"Soy una persona muy competitiva, si me pico, quiero entrar delante tuya en el ascensor. A mi chica, que flipaba, dejaba de hablarla (sic) cuando perdía al backgammon este verano". Eso sí, cuando se enfada con su pareja "siempre pido perdón yo antes; con las mujeres no hay otra", contó Martinator.

"El momento de más placer es cuando pasas la meta. Cuando te sale un adelantamiento es una pasada". En DAZN se estrenará el próximo 13 de diciembre un documental 'Voluntad de hierro' que enseña la faceta más personal del piloto: "Aunque tenga imagen de chulillo, si me conocen de verdad verán que soy una persona súper normal".