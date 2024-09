Los jueces de 'El Gran Premio de la Cocina' lloran por el gesto de una concursante

'El Gran Premio de la Cocina' ha vivido uno de los momentos más conmovedores en su reciente historia. Durante la emisión del programa de este viernes, el jurado debía tomar una decisión difícil: eliminar a uno de los concursantes. Las dos participantes en riesgo de salir eran Yingchen Xiao, más conocida como Carmen, y Ana. Lo que nadie esperaba era la emotiva intervención de Carmen antes de que el jurado pudiera anunciar su veredicto.

Carmen, originaria de China y de 25 años, ha sorprendido a todos al tomar la palabra antes de la decisión del jurado. En un acto de generosidad que dejó a sus compañeros y al jurado visiblemente emocionados, la joven anunció su decisión de abandonar el concurso de manera voluntaria para permitir que Ana pudiera seguir adelante. "Yo siento que he tenido mucha suerte de poder estar aquí", comenzó Carmen, entre los rostros de asombro de los presentes. "Sé que mucha gente, como Ana, ha dejado su trabajo para estar en este programa, así que yo decido que me voy voluntariamente y no quiero que echéis a Ana", explicó con serenidad, causando un gran impacto en el plató.

El jurado, compuesto por los reconocidos chefs Javi Estévez y Marta Verona, no pudo ocultar su sorpresa y emoción ante el noble gesto de Carmen. Su decisión no solo mostraba su generosidad, sino también el compañerismo que se había formado entre los concursantes. Incluso algunos miembros del jurado se dejaron llevar por las lágrimas, conmovidos por la valentía y el altruismo de la joven.

Carmen, que llegó a España con el sueño de convertirse en filóloga hispánica, ha aprovechado el momento para expresar su gratitud por la experiencia vivida en el concurso. "He venido a España por un sueño, que es ser filóloga hispánica, y mi sueño sigue siéndolo”, compartió con una gran sonrisa. "Me lo he pasado pipa estas dos semanas y quiero decir muchísimas gracias a todos, a los dos equipos, al jurado, muchas gracias por hacer que me enamore más de España, de su gente, de su cultura, de su gastronomía", agregó emocionada.

El adiós de Carmen fue acompañado por una ovación de sus compañeros y el jurado, quienes reconocieron su grandeza tanto dentro como fuera de la cocina. Su salida del concurso de cocina de TVE ha dejado una profunda huella en el programa, y su gesto quedará sin duda alguna como uno de los momentos más inolvidables de 'El Gran Premio de la Cocina'. Ana, por su parte, no pudo evitar las lágrimas y agradeció a Carmen su gesto con un abrazo.