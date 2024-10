Lara Álvarrez se confiensa sobre sus ex en RTVE con un guiño a Brad Pitt

Lara Álvarez sorprendió a todos cuando en el pasado mes de junio anunció que separaba sus caminos de Mediaset para poner rumbo a RTVE con su nuevo programa "La Conexión". Anoche, la periodista asturiana fue una de las invitadas del late night de Marc Giró en La2, "Late Xou", en el que abordó distintos temas de su trayectoria, como por ejemplo sus relaciones pasadas, además de desvelar nuevos detalles del espacio que tendrá próximamente en la parrilla de contenidos del ente público.

Dejó clara sus preferencias

Marc Giró sorprendió a Lara Álvarez con imágenes exclusivas de su nuevo proyecto, "La Conexión", que ni siquiera ella había visto aún. Al comentarlo, la periodista destacó el innovador uso de la realidad aumentada en el programa: "Tenemos un plató con realidad aumentada, con una capilla con imágenes para dar pistas. Se crean unos escenarios brutales", explicó emocionada. Durante la charla, Giró aprovechó para mostrarle una carpeta forrada con fotos de ídolos de su juventud, similar a la que Álvarez usaba en el instituto. Entre risas, ella confirmó que con el tiempo había conocido a varios de esos famosos, aunque no a todos. En tono de humor, envió un mensaje especial a Brad Pitt, con quien aún no ha tenido la oportunidad de coincidir: "A Brad Pitt no lo he conocido, pero desde aquí te invito a que tú y yo, ya sabes… Contigo sí que me como los guisantes con arroz", bromeó, recordando que anteriormente había confesado que no soporta esa combinación.

La conversación continuó por un camino más personal, cuando Giró preguntó sobre su relación con Andrés Velencoso, de quien recordó que en su momento tuvieron "tejemaneje". Álvarez respondió con sinceridad y una sonrisa: "Fuimos buenos amigos, la verdad. Me alegro un montón de que le esté yendo muy bien. Se lo merece, es un currante". Al ser cuestionada sobre cómo terminan sus relaciones amorosas, Lara evitó detallar, pero dejó claro que lo importante es cerrar ciclos: "Yo acabo. Ni bien ni mal, acabo. Es algo sano, especialmente al principio. Cuando hay sentimientos y emociones, lo de ser amigos, pues no". También compartió una frase que suele repetir en su vida: "Si no suma, que ni se acerque", explicando que, a sus 38 años, se siente plena con su vida, su familia y su trabajo. Al concluir, fue contundente al mencionar sus prioridades: "Comer, dormir y sexo. Cuesta mucho lo de la pareja ahora, está la cosa muy mal", sentenció, mostrando su visión práctica de las relaciones en la actualidad.