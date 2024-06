El concurso al que no recomienda ir Lara Álvarez: “Ni de coña”

Tras su salida de Mediaset hace dos meses, Lara Álvarez se prepara para unirse a RTVE. Mientras tanto, la presentadora continúa concediendo entrevistas en diversos medios. En su reciente aparición en "El show de Bertín" de Canal Sur, Álvarez habló sobre su carrera televisiva y sus planes futuros.

Nada recomendable la playa de Honduras

El trabajo más destacado de la periodista asturiana ha sido su participación en el programa "Supervivientes", donde pasó largas temporadas en Honduras. Esta experiencia, sin embargo, le hizo darse cuenta de que estaba sacrificando valioso tiempo con su familia. “Eran cuatro meses fuera durante ocho años consecutivos, y hubo un momento en el que fui consciente de que la vida pasa para todos. Para mí, no hay experiencia más bonita que el tiempo compartido con mis padres”, expresó la asturiana. Reflexionando sobre su carrera, Álvarez admitió que “no siempre” ha hecho “lo que ha querido en televisión”, pero reconoció la importancia de adquirir experiencia en diferentes campos. “He entendido que era parte del camino, y que para tener una carrera con experiencia había que pasar por distintos trabajos”, comentó.

Aunque "Supervivientes" ha sido una gran aventura para ella, Álvarez no cree que Bertín Osborne, el anfitrión del programa, debería participar en el reality. Cuando Osborne le preguntó si le recomendaría participar, Álvarez respondió sin dudar: “Ni de coña. Si puedes, quédate tranquilito en tu finca con tu jamoncito y tu vinito. A los que somos de comer, Supervivientes no nos viene bien”. Mirando hacia el futuro, Álvarez tiene claras sus aspiraciones en televisión. “Quiero hacer lo que hacéis aquí, (refiriéndose al programa de Osborne), quiero sembrar un entretenimiento blanco, divertido, en profundidad para conocer a la persona y no solo al personaje. Quiero algo que deje una semilla de ilusión, algo positivo”, afirmó la presentadora, delineando su deseo de crear contenido significativo y optimista en su nueva etapa profesional.