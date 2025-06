Isabel Díaz Ayuso carga contra Gonzalo Miró: "Tiene algo personal contra mí y vive de insultarme constantemente"

Tras la manifestación del pasado domingo contra Pedro Sánchez y toda la polémica generada en la última Conferencia de Presidentes (marcada por el uso de pinganillos, las lenguas cooficiales y el tenso no saludo entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso), la presidenta madrileña del Partido Popular ha acudido al plató de Antena 3 para ser entrevistada por Susanna Griso en 'Espejo Público'. Ayuso no se ha mordido la lengua y ha respondido a todo en el magacín matinal de actualidad del canal principal de Atresmedia, haciendo especial hincapié en su réplica a Gonzalo Miró, después de que el tertuliano la llamara “cateta” durante la entrega del Premio Ramón Rubial en Bilbao.

Isabel Díaz Ayuso no se cortó cuando tuvo que hablar en estos términos sobre Gonzalo Miró y más después de escuchar como el contertulio televisivo le llamaba cateta durante el acto de recogida del premio Ramón Rubial en la ciudad de Bilbao. "Me gustaría poder agradecer estos dos minutos en euskera para que no penséis que en Madrid somos todos iguales de catetos", fueron las palabras de Miró que desataron aplausos entre los asistentes del premio Ramón Rubial y también la réplica de la Presidenta de la comunidad madrileña.

"Este señor vive de insultarme continuamente en este programa, él es libre para hacerlo y lo hace tanto aquí como en cualquier lugar, siempre que tiene la oportunidad. Tiene algo personal contra mí. Algún día lo explicará, pero no le voy a dar más importancia", espetaba Isabel Díaz Ayuso que continúo su alegato espetando que estos asuntos no pueden opacar el verdadero problema territorial que hay en Cataluña y País Vasco, alterando la unidad nacional.