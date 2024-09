El peligro de caer en brazos de un falso Brad Pitt: hay detrás todo un entramado criminal

Los fraudes en línea y los ciberdelitos representan una amenaza cada vez mayor. En la Unión Europea, millones de personas fueron atacadas y explotadas en línea en 2023, según la Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado en Internet. Uno de los casos más recientes es la estafa del falso Brad Pitt. En esta trama, un grupo de ciberdelincuentes hizo creer a varias mujeres en España que estaban manteniendo una relación sentimental a través de internet con el actor estadounidense. El engaño no solo fue emocional, sino también económico, ya que lograron estafarles un total de 325.000 euros.

El chico dorado de Hollywood, que a sus 60 años mantiene un espectacular físico, provoca los mismos suspiros femeninos que hace varias décadas, cuando irrumpió en la industria del cine. Fue por eso el escogido por los ciberdelincuentes para engatusar a sus víctimas. Su gancho perfecto.

La operación, denominada Bralina, comenzó en 2023, cuando una mujer en Granada denunció que había sido estafada por un hombre que, aseguraba, era Brad Pitt. Los estafadores se hicieron pasar por el actor a través de una supuesta plataforma para fans del actor hasta conseguir entablar una falsa relación amorosa virtual.

En estos casos, los criminales aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas, previamente estudiada a través de sus redes sociales. Una vez trazado su perfil psicológico, identifican a mujeres con carencias afectivas y en estado depresivo, a quienes resultaría más fácil manipular emocionalmente.

Usando mensajería instantánea, el falso Brad Pitt contactó con las víctimas haciéndoles creer que estaban conociendo al mismísimo actor. La Guardia Civil, en el marco de esta operación Bralina, ha detenido a cinco personas y ha investigado a otras diez más pertenecientes a una organización criminal que habría estafado 325 mil euros a dos mujeres por este método.

La Guardia Civil detiene a cinco personas por estafar 325.0000 euros a dos mujeres mediante el método 'falso Brad Pitt' Europa Press

La operación se ha desarrolla en las provincias de Almería, Málaga, Vizcaya, Barcelona, Granada, Madrid, Huelva y Sevilla. Durante la investigación, se ha conseguido localizar, bloquear y recuperar 85000 euros del dinero total estafado a las dos víctimas, según un comunicado del Ministerio del Interior.

"Asimismo, se han realizado cinco registros domiciliarios donde se ha intervenido numerosos teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas prepago de telefonía, dos ordenadores personales y documentación, entre ellas una agenda en la que había anotadas las frases que los estafadores utilizaban para engañar a sus víctimas", añade el informe.

La operación comenzó en agosto de 2023, cuando una mujer denunció que le habían estafado 175000 euros. Fruto de las investigaciones, los agentes constataron que había una segunda víctima en la provincia de Vizcaya a la que también habían estafado con el mismo método. "Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar como los ciberdelincuentes habrían contactado con ambas víctimas a través de una supuesta plataforma de internet de fans del actor Brad Pitt".

Estas mujeres se ilusionaron creyendo que habían conseguido intimar con el conocido actor norteamericano hasta el punto de pensar que mantenían una relación sentimental con él. "El falso Brad Pitt les propuso que invirtieran junto con él, en varios proyectos, estafándoles 175000 euros a la víctima granadina y 150000 a la vizcaína".

Hasta detectar que estaban siendo engañadas, ambas le realizaron numerosas transferencias de dinero. La Guardia Civil ha descubierto que los ciberdelincuentes habían creado una red de cuentas bancarias dadas de alta con documentación falsificada de personas de nacionalidades africanas como Nigeria, Ghana, Senegal, y Sierra Leona en las que se recibían el dinero estafado. También utilizaban "mulas" que, a cambio de una pequeña cantidad de dinero, recibían el dinero estafado y lo transferían posteriormente a otras cuentas para blanquearlo.

A la organización se le atribuyen los supuestos delitos de estafa cualificada, de blanqueo de capitales, de falsificación de documentos y de pertenencia a banda criminal. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (EDITE) y el Equipo @ de la Guardia Civil de Granada.

US actor Brad Pitt walks in the paddock prior to the practice sessions for the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring circuit ZSOLT CZEGLEDI Agencia EFE

Matthew Hiltzik, representante de Pitt, ha recordado que su cliente no tiene ninguna cuenta autorizada en las redes sociales. "Es terrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades", ha declarado. "Este es un recordatorio importante para no responder a comunicaciones en línea no solicitadas, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales".