Lara Álvarez reivindica la importancia de cuidar la salud mental y se confiesa: "Desde los 16 o 17 años he contado con ayuda de una psicóloga"

Lara Álvarez está atravesando por un buen momento vital. Tras su salida de Mediaset, la presentadora ha vuelto a florecer y ni puede estar más feliz por los nuevos retos que tiene por delante. Soltera y sin compromiso - a pesar de haber sido fotografiada en Canarias con el presentador Antonio Teixeira-, la periodista se ha sincerado ante los micrófonos sobre su actual situación sentimental durante en la premiere del documental "Patria y vida" de Beatriz Luengo y Yotuel, y sobre el buen momento en el que se encuentra.

"Estoy en un momento en armonía, con mucha tranquilidad y aunque todos los momentos tienen algo especial, este está siendo muy especial porque me permite disfrutar de mi trabajo, de mi familia y de lo mío en equilibrio que lo echaba en falta", ha comenzado diciendo Lara Álvarez, feliz de poder tener tiempo para los suyos. "Lo necesitaba mucho mucho y se puede", ha expresado.

Lara Álvarez reivindica su soltería: "No hay un hombre a mi lado pero estoy en uno de mis mejores momentos"

Sobre su actual situación sentimental, la presentadora ha reconocido que "en mi vida siempre hay amor". "Yo creo que al final eso también tenemos que cambiar un poco el chip, quitar la presión, especialmente a las mujeres, no se necesita siempre el amor masculino para estar en plenitud, estoy en un momento de armonía y equilibrio, no hay un hombre a mi lado, pero tengo uno de los mejores momentos", ha declarado Lara Álvarez, reivindicándose como soltera.

Además, la presentadora no ha dudado en comentar la actualidad y hablar sobre la importancia de la salud mental tras el duro testimonio de Álvaro Morata y su depresión. Es una de las enfermedades más comunes ahora mismo por desgracia y desde hace años. Más que normalizar es un poco el hacer entender que el cuidado mental es necesario como el físico, no hay que esconder. Yo desde muy pequeña, bueno desde los 16 o 17 años he contado con ayuda de una psicóloga y habitualmente cuando veo que las cosas se desordenan o no tengo las herramientas, pido ayuda. Esto es necesario, igual que pides ayuda a un nutricionista para alimentarte o a un entrenador físico para preparar tu cuerpo, la mente hay que tenerla sana y fuerte", ha declarado Lara Álvarez sobre el asunto.