Laura Escanes, testigo de la tensión entre María Pombo y David Broncano

“Fui la más estúpida. Fui a ‘La Resistencia’, que es el día que más me arrepentiré en mi vida, que más me arrepiento del mundo. Me dijeron de conectar mi móvil y yo no tengo nada interesante. Tengo fotos de Pablo, vi fotos de Martín, fotos de comida y dije ‘sin problemas’. Y era tan reciente lo del test que, sencillamente, se me olvidó hasta que le hice la foto. Y al conectarse el móvil, se vio. Yo ni me enteré y me fui a dormir tan tranquila. A la mañana siguiente, amigas mías me empiezan a decir que les da pena enterarse así. Y me mandan un vídeo de un chico que da noticias en TikTok. Se empezó a filtrar: amigas, abuelas… porque se lo había dicho solo a mis hermanas y mis padres, porque solo eran días”. Estas fueron las declaraciones de María Pombo en sus redes sociales después de que se filtrara la noticia de su segundo embarazo, hace ya más de un año, en el programa de David Broncano.

Aquella aparición en el formato de Movistar Plus+ causó un gran revuelo, ya que durante la entrevista la influencer no se sintió cómoda en absoluto. Desde entonces, Pombo ha evitado cualquier contacto con el programa.

Sin embargo, la aparición anoche de Laura Escanes en "La Resistencia" podría ser un puente para que la joven reconsidere su decisión y acepte volver al programa una vez más. Las dos influencers son buenas amigas y compartieron con Broncano durante el pasado Mutua Madrid Open. De hecho, se les vio a los tres riendo juntos.

El encuentro sirvió para que volvieran a comentar lo sucedido. "Se iba a sentar en su sitio y nos habían separado a ella y a mí. Cuando María vio que no estábamos juntas, pidió que te cambiaran", reveló la catalana. "A mí me da igual", admitió el presentador.

Broncano quiso dejar en claro que las aguas ya no están tan turbulentas como al principio, dado que ha pasado tiempo suficiente para digerir lo sucedido: "Como en estos meses ha habido un poco de polémica porque ella dijo que lo había pasado mal... pero ahora se ha pacificado la cosa".

Escanes, testigo del encuentro, comentó que los vio bastante bien y sin ningún tipo de resentimiento: "Tú la saludaste", recordó la catalana. Por su parte, Broncano aseguró que se lleva "bien con ella". A pesar de que teóricamente no hay ningún problema, el presentador reveló qué le dijo a María Pombo durante el partido de tenis: "La invité y le volvemos a poner el himno. Lo que ella quiera". Por ahora, la influencer madrileña no ha dado su versión, pero siempre ha mantenido que nunca volvería a "La Resistencia", pase lo que pase.