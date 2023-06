Maluma cuenta en 'El Hormiguero' el incidente que tuvo Madonna cuando se quedó a dormir en su casa

'El Hormiguero' arrancó su semana fantástica con la presencia de una estrella internacional, el cantante Maluma. El artista presentó 'Coco loco', su nuevo tema que vio la luz el pasado 9 de junio, y habló de su próxima gira por España, enmarcada dentro de su tour europeo.

El cantante colombiano arrancó brindando con su mezcal con Pablo Motos. Sin solución de continuidad, el primer tercio lo dedicaron a platicar sobre el físico a cuentas del buen estado de forma del invitado: "Me puse así para estar a tu altura, Pablo", dijo en relación a su buena forma; "para mí el fit es como un balance",

El álbum 'Don Juan' tenía que haber salido ya, "pero no me quiero apresurar, les quiero dar un producto de calidad a mis fans". "Empecé a leer sobre el cuento de Don Juan y me llamó la atención, y quise ahondar en esta historia a través de la música", aseguro el músico.

El videoclip del single 'Coco loco', inspirado por un cóctel, lo rodaron en Miami y cerraron el Down Town exclusivamente para su grabación. Respecto a la gira por Europa, que le llevará unos 6 meses, confesó Maluma que "me gusta salir de incógnito por las ciudades que voy; ahora llego a la ciudad y me gusta conocerlas".

"Soy obsesivo", se abrió el colombiano. Tiene una expresión qué es "hijueputa", que no puede "parar de decirla" y que celebra que en 'El Hormiguero' le permitan utilizarla. Se presentó también, al hilo de su obsesión, como alguien muy enfocado en el sonido, muy tiquismiquis al respcto.

"Mi mejor concierto fue en Medellín, conseguí estar con Madonna en mi casa", relató este. "Ocho días antes del concierto me canceló, y yo casi me muero". "Le llamo y le rogué. Al final se quedaron ella y las 27 personas de su equipo en mi casa". "Se quemó hasta la planta de luz, de energía, por exceso de uso, de tanta gente que había...", agregó al relato.

Sin salir de Medellín (Colombia), asegura Maluma que su lugar favorito en el mundo "es mi rancho en Medellín: allí soy muy feliz con mis animalitos, me encanta estar con los caballos y llenarme de mierda". "Gracias a Sergio Ramos tengo un hijo del campeón del mundo, Yucatán", rebelo el músico latinoamericano. "Horizonte es mi potro favorito; gracias a Sergio", reiteró.

En el plano más personal, Juancho contó cuando escribía las cartas de amor de sus amigos a sus pretendidas. "Me pedían ayuda y yo me prestaba: ahora ya no, ya sólo escribo para mi".