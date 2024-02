Marc y Álex Márquez hablan de su rivalidad en 'El Hormiguero': "Es un poco cabroncete y un coñazo"

'El Hormiguero' recibió anoche a los los pilotos Marc Márquez y Álex Márquez. Los hermanos Márquez fueron al programa de Antena 3para hablar de cómo se presenta la nueva temporada de MotoGP en la que vuelven a compartir equipo: el Gresini Racing Ducati. Se trata de un gran cambio en la trayectoria de Marc, después de toda su vida vinculado a Honda. Para Álex, 2024 va a ser su segundo año compitiendo en la categoría reina con una Ducati.

Sus carreras se han invertido, ahora el veterano en Ducati es el pequeño de los Márquez: "Toda la vida me he sentado en el lado derecho del box, pero esta vez mi hermano no me lo ha querido ceder", comentó Marc, invitado platino, a modo de anécdota. "Ahora soy el nuevo y lo avasallé a preguntas", agregó este.

¿Le hizo alguna novatada a su hermano mayor? "Cumplió 31 años y con el equipo le regalamos una cremita antiarrugas. También le dimos un merecido tartazo en la cara", explicó el pequeño de los Márquez.

Corren para un equipo transalpino, ¿cómo llevan el idioma italiano? "¿Sabes que en el paddock todos los españoles hablamos italiano y sólo un 10% de italianos hablan español?", desveló el que fuera campeón del mundo de MotoGP.

¿Hay rivalidad entre ellos? "Hay rivalidad porque los dos queremos ser los mejores en pista", dijo Marc. "Como compañero es un poco cabroncete", bromeó Álex.

"Uno de mis puntos fuertes del pilotaje es que entro rápido a las curvas", afirmó Marc. "Cuando dice que entra lento va a toda hostia", reafirmó Álex. "Vengo de once años pilotando con un estilo de moto, y ahora me tengo que desprender de los vicios adquiridos con la otra moto; es algo que hay que automatizar", explicó el excampeón de MotoGP sobre su adaptación a Ducati.

¿Sentimentalmente cómo fue para Marc Márquez dejar Honda después de 11 años? "Me costó mucho la decisión porque hay relaciones de amistad. Pero una vez tomas la decisión sabes que es lo bueno. Hay momentos límites en que el deportista necesita hacer eso para continuar su carrera deportiva".

¿Cuáles son las expectativas para esta temporada? "Álex debe consolidarse en el top5, tiene que ir consolidando esa base", pronosticó Marc. "Creo que Marc si tiene paciencia y perfil bajo puede llegar muy arriba este año. Que no se caliente", auguró Álex. "Llevo dos años sin ganar una carrera, no puedo volver a empezar aspirando de primeras a ganar el mundial", agregó el excampeón de la categoría reina.

"Después de tomar la decisión fue un coñazo pero grande; todo el día con preguntas", desveló su hermano. "Somos hermanos, hacemos lo mismo, entrenamos juntos, pero tenemos un tipo de pilotaje totalmente diferente", comentó el mayor de los Márquez. "Él me pide consejos desde mi prudencia. Soy de las pocas personas a las que escucha", aseguró Álex.

Álex Márquez es muy aficionado a pegarle grandes sustos a su hermano mayor: "La espera, el momento de los nervios, es el mejor momento, el de más descojone".

Marc vive con su pareja, Gemma... y con su hermano Álex: "Vive allí porque están los perros, si no, ya estaba en la calle", comentó entre risas el primogénito de los Márquez.