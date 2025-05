Matías Prats, sobre sus 50 años en televisión: "No daría ideas a la dirección para retirarme"

Tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, Antena 3 está de celebración con motivo de uno de sus profesionales más destacados. Matías Prats ha cumplido esta primavera 50 años al frente de una cámara de televisión. Casi nada. Un reto que no está al alcance de cualquiera. De hecho, es el primero que lo consigue tanto a nivel nacional como europeo.

Por ello, y con más de 10.000 informativos presentados a sus espaldas, el conductor en la actualidad de la edición del fin de semana de Antena 3 Noticias, junto a Mónica Carrillo tuvo un pequeño homenaje por parte de sus compañeros. Tanto es así, que ella quiso poner en valor su trayectoria de manera destacada durante la emisión.

Declaraciones de Matías Prats

Una situación que le pilló por sorpresa y respondió de una manera muy seria a la pregunta de Mónica Carrillo sobre cómo llevaba este hito. "Bien, bien", en tono calmado. Posteriormente, y ya de una forma más distendida, quiso recordar dónde cumplió esa importante cifra de informativos: "los 10.000 nos pilló justo en las calles de Alfafar, Paiporta, Benetússer… y no estaba para celebración".

Además, tras este primer inciso, su compañera en tono de broma y entre risas le preguntó: "De retirada ni hablamos, ¿no?". En ese momento, salió la versión más bromista de Matías Prats: "Yo no daría ideas a la dirección, vamos a dejarlo ahí y vamos a intentar continuar algo más". Hay que recordar que, actualmente, el presentador tiene 74 años y no parece que quiera dejar el medio.

A raíz de esa primera respuesta, el presentador no perdió la oportunidad de hacer uno de sus famosos chascarrillos sobre el paso del tiempo tras ver un video recordando su medio siglo al frente de las pantallas. "Ya te he dicho yo que me iba a pesar la espalda. Hay una ligera curvatura ya en la columna vertebral. Algún responsable buscaré después".

Por último, y tras este gran momento de distensión entre ambos, Mónica Carrillo fue un poco más allá. Quiso saber había alguna lagrimilla en este aniversario tan especial. "Sabes que yo, al frente de un informativo, hasta que no se acaba no muestro mis emociones. Vamos a aguantar un poco más. No, muchas gracias, estoy dispuesto a soportarte un tiempo más".