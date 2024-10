La contestación de Mónica Carrillo a una diputada de Vox que se ha hecho viral: "Mantengamos las formas"

El próximo viernes 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña. Con este motivo se organizó un debate a las 11 de la mañana en el Congreso que contaba con representantes de todos los partidos políticos. La periodista Mónica Carrillo estuvo presente como moderadora y para gestionar las intervenciones durante la conmemoración. Pero la intervención de una diputada de Vox, casi obligó a Carrillo a contestar convirtiéndose en un zasca viral que además se llevó el aplauso de los asistentes al evento.

En 2011, Plan International fue la organización encargada de impulsar el Día Internacional de la Niña tanto a nivel global como en España. Desde entonces, en España se han organizado diferentes eventos institucionales para visibilizar los derechos de las niñas y promover que desarrollen todo su potencial. En los últimos años, hemos celebrado este día en el Congreso de los Diputados, y 2024 no es la excepción. Este año, bajo el lema Unite for Peace, se ha presentado el informe “Still we Dream: niñas y jóvenes en situaciones de conflicto”.

Tras la visualización de un vídeo con testimonios la periodista ha ido repartiendo el turno de palabra hasta la llegada de la diputada de Vox Blanca Armario. La política de la formación de Santiago Abascal ha querido usar el principio de su intervención para aclarar que no ha participado de la fotografía previa -un posado de portavoces parlamentarios con un corazón y bajo el lema ‘Unidos por la paz’- por estar invitada la portavoz de Bildu, "grupo heredero de la banda terrorista ETA que incluyó a terroristas en sus filas y que se ha negado a condenar los homenajes a etarras y los asesinatos cometidos por estos terroristas, entre ellos aquellos contra niños inocentes". La diputada ha asegurado que “no encontrarán a VOX posando en ninguna fotografía con los portavoces de quienes solo han sembrado odio y muerte en España”, ha añadido

La política ha continuado sugiriendo que "el feminismo y el comunismo coquetean con el islam más radical". Por si fuera poco ha derivado su tiempo de micrófono hacia los "culpables de que los directores de los centros educativos tengan que recomendar a las alumnas que no acudan con una falda ya que han instalado un centro de acogida de inmigrantes ilegales al lado no vaya a ser que provoquen". También ha tenido espacio para declarar que "se deja caer en el olvido a muchas niñas y mujeres asesinadas por ETA y se borran por sus nombres con la ley de Memoria, que diría yo, selectiva".

Tras este speech se ha formado un murmullo en la sala que Carrillo ha intentado calmar: "Bueno, voy a pedir que mantengamos la formas y el respeto tras la intervención de Ester", pero tras el discurso la periodista ha querido contestarle: "También le voy a decir que ojalá haber aprovechado su turno de palabra, haber aprovechado este micrófono para reivindicar realmente el tema que nos habíamos venido a abordar". "Reivindico la falta de seguridad de las mujeres españolas", ha contestado la de Vox. "Por respeto a los aquí presentes, pido que nos ciñamos a lo que hemos venido que es muy importante y que no hay tantos huecos para que se escucha leas reivindicaciones" de dos testimonios presentes en la sala.