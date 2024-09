Miki Nadal comparte en 'Zapeando' el nacimiento de su tercera hija

La familia de 'Zapeando' crece en un miembro más. Miki Nadal ha sido el encargado de compartir tanto con los espectadores como con sus compañeros de programa la gran noticia del nacimiento de su tercera hija. Apenas unos días después de sufrir un accidente de tráfico, el colaborador del programa de laSexta no ha podido resistirse a entrar en directo para contar cómo ha vivido este emotivo momento.

El pasado 3 de septiembre, Nadal sufrió un aparatoso accidente de coche mientras se dirigía al FesTVal de Vitoria para presentar su nuevo programa en Aragón TV. Afortunadamente, el suceso no tuvo consecuencias graves, y el humorista se lo tomó con su característico buen humor, reflexionando en 'Zapeando' sobre la importancia de valorar cada día. Sin embargo, el paso de los días ha traído una experiencia completamente distinta: la llegada de su nueva hija, un motivo que le ha mantenido fuera del plató por primera vez en mucho tiempo.

Durante su intervención, Nadal no ocultó su felicidad y quiso compartir con sus compañeros y la audiencia la alegría del momento. "No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!", expresó emocionado, haciendo referencia a la fecha del nacimiento de su hija. Asimismo, el cómico contó entre risas una anécdota que refleja los nervios típicos del momento: "Había puesto parte de mi documentación y varios objetos en el capó del coche y, al arrancar con prisas por el parto, no recogí nada. Mis AirPods están ahora en Orcasitas", bromeó Nadal, demostrando una vez más su capacidad para encontrar el lado divertido en cualquier situación de la vida.

El nacimiento de su hija llega en un momento personal lleno de emociones para Miki Nadal, que combina su labor como padre con sus proyectos profesionales en televisión. Su breve ausencia en 'Zapeando' se vio compensada con esta conexión especial, que permitió a los seguidores del programa acompañarle, aunque fuera a distancia, en este nuevo capítulo de su vida personal.