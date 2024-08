¿Quién sustituye a Dani Mateo en "Zapeando"?

"Zapeando" es uno de los programas más longevos de Atresmedia. Lleva más de una década emitiéndose de manera diaria en laSexta y el magazine vespertino de la cadena verde ha jugado siempre en verano con sus presentadores con la llegada del verano. Sin embargo, este verano han tomado una decisión firme y en la tarde de ayer se confirmó quién será el sustituto de Dani Mateo en la conducción del programa.

Adiós Dani Mateo, hola...

En épocas estivales anteriores, el honor de ser el maestro de ceremonias era rotativo, un honor que llegó a darse en plena temporada televisiva, cuando en el mes de mayo Dani Mateo se ausentó durante semanas de "El Internado" y "Zapeando" por culpa de un accidente de tráfico, que fue tan lesivo para el presentador y humorista catalán, que le impidió estar en la fiesta de 18 cumpleaños del espacio nocturno que presenta de lunes a jueves El Gran Wyoming. Ahora, el presentador catalán se encuentra de vacaciones y en el mes de agosto su sustituto será Miki Nadal.

"Buenas tardes y bienvenidos a este programa. Esto no os lo esperabais, no lo veíais venir. Estoy yo aquí presentando. Voy a estar todo el verano, así que enhorabuena para los que les guste como lo hago yo y lo siento mucho para el que no le guste, que hay muchos también", bromeaba el humorista maño, quién ya tuvo el honor de sustituir a Mateo durante el accidente y que tras ser "relegado" de nuevo a la silla de colaborador, cogerá las riendas del programa de laSexta durante los días de emisión del último mes de verano. Esta no es la primera experiencia como director de orquesta en la televisión, ya que presentó para Movistar Plus+ "Cinco tenedores", después de su rotundo éxito junto a Juanma Castaño en "Masterchef Celebrity 6", además de comandar el programa de humor deportivo "90 minuti" de la televisión del Real Madrid.