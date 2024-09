Miki Nadal cuenta cómo ha sido su grave accidente de tráfico (imágenes)

Lo contábamos a primera hora de la mañana, cuando estaba prevista su intervención en la primera convocatoria de la jornada de hoy del Festival de la Televisión de Vitoria (FesTVal) pero la vida hoy le tenía preparado otro desenlace con final feliz.

Aragón TV presentaba "Sopa de Letras", adaptación de "The Search", un formato internacional de Keshet International, presentado por Miki Nadal.

Y precisamente era Miki quien había salido de Madrid muy temprano para llegar al compromiso en Vitoria, pero no ha podido ser. Un accidente de tráfico lo ha impedido a escasos 80 kilómetros de llegar a destino.

En el coche viajaban junto a Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio y la periodista Ana Díaz.

Un gran susto que por suerte ha quedado en eso. Tal y como ha quedado el vehículo ha sido imposible llegar a Vitoria y con el susto en el cuerpo, Miki Nadal ha participado en la rueda de prensa, eso sí, a través de videollamada.

El humorista usó las redes sociales para calmar a su gente:

"Cómo van saliendo noticias y no quiero alarmar a la gente voy a aclarar lo que nos ha pasado. Nos dirigíamos a Vitoria a presentar a la prensa en el Festival de Televisión el concurso “Sopa de letras” y nada más pasar Burgos a las 08:57 hemos sufrido un accidente en la A1. La rueda delantera izquierda ha reventado y sumado esto a la lluvia ha hecho que el coche haya ido dando vueltas y trompicones contra los quitamiedos durante más de 100 metros. Han saltado los airbags lógicamente y habrá durado todo apenas 10 segundos. Nos hemos quedado mirando hacia los coches que venían de frente con el temor de que algún camión u otro coche nos pudiera alcanzar de lleno. Afortunadamente no ha sido así. No hemos tenido ni que llamar al 112, los teléfonos directamente lo hacen si detectan un accidente al momento y la Guardia Civil de Tráfico estaba allí a los 5 minutos. También envía el móvil directamente un mensaje a tus contactos de emergencia diciéndoles que has tenido un accidente y el punto exacto en el que te encuentras. Ni el chofer ni ninguno de los tres ocupantes hemos necesitado asistencia médica. Ahora, ya de vuelta a Madrid voy pensando en lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro ( incluso perderla) y lo poco conscientes que somos de ello. Seguimos dando la tabarra!!!! Gracias por preocuparos. Sed felices!!!!"