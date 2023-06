El motivo por el que Feijóo no irá a 'Lo de Évole': "Gracias, igualmente"

Jordi Évole tenía entre ceja y ceja entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, tras hacer lo propio con Macarena Olona, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, Durante su conversación con el presidente del Gobierno el pasado domingo, Évole le mencionó su intención de invitar a Feijóo a su programa en laSexta, 'Lo de Évole', y le pidió que le enviara un mensaje para que su adversario político aceptara la invitación. Sin embargo, parece que no tuvo éxito, como el propio presentador ha compartido hoy en sus redes sociales, revelando la razón esgrimida por el Partido Popular para rechazar la llamada.

"Estoy intentando que también venga al programa el líder de la oposición y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Hasta ahora no me ha dicho que no, pero tampoco me ha dicho que sí", le comentó Évole a Sánchez al final de su entrevista el pasado domingo 25 de junio. Por esta razón, Évole tuvo una idea: "Le pido un favor, que usted, mirando a cámara, le pida que no venga a este programa".

"Porque si le digo que no, entonces vendrá", respondió sarcásticamente el líder del PSOE, y el periodista le preguntó directamente qué haría él en esa situación: "Si usted fuera Feijóo, ¿vendría al programa?". La respuesta de Sánchez fue contundente: "Definitivamente, no". Y eso es en esencia lo que ha obtenido finalmente de parte del equipo de Feijóo: le han comunicado que no acudirá a su llamada en laSexta, alegando problemas de agenda.

"Después de semanas negociando con su equipo, Feijóo ha declinado participar en Lo de Évole. 'No tenemos una hora libre para poder atenderos', han sido los motivos. Gracias igualmente" (sic), reveló el presentador, con un toque de ironía al recordar el momento de su programa con la intervención de Sánchez: "Y mira que habíamos conseguido que Sánchez le recomendara no venir". Lamentablemente, por el bien del show, no tuvo efecto.