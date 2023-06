¿Por qué la entrevista de Évole a Pedro Sánchez es en Casa Labra?

El momento de este domingo en laSexta a las 22:30 está atrayendo más expectación que cualquier debate electoral. En un alarde, el presidente del Gobiernoha multiplicado sus apariciones televisivas antes de la cita electoral del 23 de julio. A la de la semana pasada en "El intermedio" y la de la próxima semana en "El Hormiguero" se une la de este domingo con Jordi Évole en "laSexta" para hablar de la actualidad. La cita, en un conocido bar madrileño, Casa Labra... ¿qué sentido oculto tiene que se celebre allí? El propio Jordi lo reveló en una entrevista con Antonio G. Ferreras en "Al rojo vivo".

Jordi Évole entrevistará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo domingo en un programa especial de "Lo de Évole", que se podrá ver en laSexta a partir de las 22:30 horas. Con motivo del adelanto electoral, el periodista preguntará al líder del Ejecutivo por los temas de actualidad y cómo afronta su candidatura de cara a las elecciones generales. "Hay acontecimientos que hay que anunciar a lo grande, y si hay que alquilar una avioneta, se alquila. Siete años después volvemos a entrevistar a Pedro Sánchez. Aquella vez le salió bien. ¿Lo volverá a hacer?", ha publicado Évole en su perfil de Twitter con un vídeo muy llamativo.

La entrevista a Pedro Sánchez llega dos meses después de que el periodista entrevistase a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien diseccionó en el programa su relación con Podemos y Pedro Sánchez. . "No puedo entender que yo te invite a un acto en el que no acababa nada y no puedas venir; no soy capaz de entenderlo", afirmó indignada Diaz, a lo que añadió: "Nadie pidió nada para estar ahí".

Han pasado 7 años desde la última entrevista que compartieron Évole y Sánchez en un bar en la que el periodista habló con un político que acababa de abandonar la Secretaría General del PSOE. La reunión en esta ocasión será en otro bar de Madrid, Casa Labra situado en la céntrica calle Tetuán de Madrid, a escasos metros de la Puerta de Sol. Todo el mundo conoce el local, historia de la capital, pero también del PSOE como adelantó Évole a Ferreras: allí fue donde nació el Partido Socialista Obrero Español. Fue en ese histórico bar donde un 2 de mayo de 1879 se reunieron de forma clandestina el tipógrafo Pablo Iglesias junto a un grupo de intelectuales y obreros para fundar el partido liderado hoy por Sánchez.

Rizando el rizo, el programa y su presentador aseguran que hay una segunda "coincidencia" y es que está en la calle Tetuán, nombre del distrito madrileño en el que que nació Pedro Sánchez, en el que vivió su infancia y juventud y también en el que comenzó en la política, pues en 1993 fundó las Juventudes Socialistas de Tetuán.