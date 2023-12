Omar Montes cuenta en 'El Hormiguero' qué pasó cuando invitó a Agatha Ruiz de la Prada a comer a un kebab de su barrio: "¡Estaba horrorizada!"

El artista Omar Montes regresó anoche a 'El Hormiguero' para hablar sobre su nuevo single con Nicky Jam , titulado "Oye BB". Además, el cantante madrileño comentó el éxito cosechado en los últimos meses, que le ha valido su reciente nominación a los Latin Grammy como "mejor artista flamenco" (sic).

Omar lo está "petando" en el panorama musical: 82 millones de escuchas de su tema veraniego "Arena y Sal". ¿Cómo conoció el cantante a Nicky Jam? "Yo estaba durmiendo, eran las 8 de la mañana; él estaba en su país y me llamó. De repente, escucho una persona diciendo "'¡Ey, papi!'". "Le llevaba escribiendo años y ahora me pedía una colaboración porque había escuchado un tema mío y le gustó. Le dije que mirase el Instagram, que le tenías los DM reventados", se sinceró el cantante de Carabanchel.

En los Grammy Latinos, "perdí pero no pasa nada. Sabía que cuando más feliz estaba, más me iban a dar el hachazo. Me puse muy triste", confesó Omar Montes. "Lo bueno es que le dieron el Grammy merecido a María (Niña Pastori), que es lo más grande que tenemos en el flamenco", abundó sobre el asunto. "Me puse negro, me levanté y me fui" durante la gala: "Esperé a que cantara mi amigo Carin León y me fui".

"Lo que te gastas en un jet te lo ahorras en champú" es una frase de Omar Montes. ¿La explicación? "Me gusta viajar con champú del bueno, de farmacia, que me cuesta 12 euros; y cada vez que viajo, que es muy a menudo, me lo quitan en la aduana".

Por cierto, ¿qué le pasó cenando con los jefes de Sony en Granada? "Después de hacer la performance en La Alhambra, yo quise tener un detalle, y les dije que les iba a llevar a comer al mejor sitio de todo Granada, y ellos se esperaban que les iba a llebar a un sitio de lujo, y les llevé al kebab del Tío Hamid".

Montes se considera "un gourmet del kebab. Yo te podría decir dos o tres sitios de kebabs, que si los probaras te gustaría más que cualquier cosa", le contó a Pablo Motos. El mejor sitio que hay en el mundo es El Pollo de Oro, que está en mi barrio. Un día llevé allí a Agatha Ruiz de la Prada y se quedó horrorizada; pero cuando probó la comida dijo que era de los mejores sitios que había comido en mi vida".

Aseguró Omar Montes que "nunca he bebido alcohol". "Cuando vas de fiesta y estás ebrio aguanto hasta las 2 de la mañana porque agobio y me desentono. Mi táctica es irme sin decir nada, y como están borrachos nadie se da cuenta".

Recientemente, el cantante madrileño estuvo en México, donde casi "le dan vuelta", haciendo una colabo y un par de conciertos: "Me iba todo súper bien. La gente, muy cariñosa. Pero se enfadó conmigo el marido de Kim Loaiza, y al salir de la discoteca me siguieron en coche unos chavales y me dijeron que tenía problemas con su patrón. Les dije que si quería que lo solucionáramos bien armábamos una velada de boxeo y arreglado".

Además de cinéfilo "veo doce películas a la semana", es fan de El Fary ("unas de las mejores personas de España") a quien de pequeño se lo encontró junto a su abuela en la puerta de un hipermercado y él le regaló un melón al artista de "Torito Bravo": "Toma, pa tus cojones", le dijo.

Confiesa Montes además que últimamente está leyendo a los estoicos: "Me ayudan a aguantar si vienen mal dadas. Si yo me vengo abajo son 50 personas que están detrás que no comen".