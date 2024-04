Pedro García Aguado tiene un nuevo aliado fuera de "Supervivientes"

El público recibió con los brazos abiertos a Pedro García Aguado, en el momento que fue anunciado por parte de Mediaset como nuevo participante de la edición 2024 de “Supervivientes”. Por el momento, el camino del campeón olímpico y ex presentador de “Hermano Mayor” no está pasando desapercibido, siendo comidilla de muchas de las polémicas que se está produciendo en las playas de Honduras. Precisamente, ha sido una ex de “Hermano Mayor”, Dakota Tárraga, la nueva aliada de Pedro García Aguado, ya que la exconcursante de “Supervivientes” en el año 2019, ha defendido el comportamiento que está teniendo el propio Pedro dentro del concurso.

La alicantina justifica la bravura de Pedro

La defensa por parte de Dakota Tárraga ha tenido lugar en Instagram, con un último post dándole ánimos y pidiendo su salvación, ya que se encuentra nominado junto a Marieta Díaz, Aurah y Blanca Manchón. "El hambre tiene estas cosas. En la isla cualquiera pierde la vergüenza, los nervios y la dignidad", fueron las palabras que utilizó Dakota para justificar el comportamiento de Aguado, que había discutido a voces con sus compañeros por culpa del fuego, mostrando así su fuerte temperamento delante de las cámaras, ante la mirada atónita de muchos de sus compañeros.

Ganándose la vida gracias a su cuerpo

Dakota, tras salir en “Hermano Mayor” y “Supervivientes 2019”, se ha alejado por el momento del foco mediático, centrándose en su nueva forma de ingresos, onlyfans. "De la cárcel se sale, pero de mi Only te garantizo que no. Todo lo más hot y sin censura está aquí", es la frase con la que la propia Dakota intenta enganchar al público para que se suscriba a su página por el “módico” precio de 20€.