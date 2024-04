¡Tensión en los informativos de La1! Almudena Ariza obligada a cortar su conexión

La última intervención de Almudena Ariza no ha sido la más sencilla de su dilatada carrera. Mientras alegaba a cámara los motivos por los que el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, está sufriendo presiones de su propio gobierno a raíz del conflicto en Gaza, un ciudadano de a pie ha interrumpido la conexión de la periodista española, que se ha visto obligada a cortar el directo y devolver el testigo a su compañera Alejandra Herranz. “Tenemos que cortar, no nos están dejando. Lo siento tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar”, fueron las palabras de la propia Almudena Ariza en el momento que ocurrió la interrupción.

Acosada de manera recurrente por los judíos

No fue hasta el final de los informativos cuando por fin se restablecieron las conexiones y Alejandra Herranz le pudo preguntar a Almudena Ariza por lo sucedido hace apenas unos instantes y está comentó que la palabra Gaza desencadena este tipo de comportamientos:

“Siento que hayamos vivido este incidente en directo, pero de alguna manera os hemos hecho también sentir partícipes de lo que sentimos los periodistas cuando estamos en las zonas judías. No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza. En el momento en el que escuchan la palabra Gaza vienen y empiezan a acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es ¿estáis contra nosotros o estáis con nosotros? Es muy difícil trabajar, lo habéis visto. Esto no solo pasa de vez en cuando, sino que es algo que sentimos bastante a diario”, denunció la periodista que añadió además que ha sufrido amenazas e insultos por intentar informar sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Una situación “insostenible” para la corresponsal.