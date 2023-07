Pipi Estrada confiesa su adicción al sexo y que le gustaría "ser negro"

El mediático y polémico periodista deportivo Pipi Estrada ha confesado su adicción al sexo en una entrevista mantenida con el joven plumilla Carlos Padilla, en su sección 'El Purgatorio', para el digital 'The Objective'.

En un jugoso encuentro repleto de confesiones, Estrada, quien fuera pareja de Terelu Campos y posteriormente de la actriz porno Miriam Sánchez (Lucía Lapiedra), ha aseverado que es adicto "al amor"; mas repreguntado por el entrevistador ha acabado admitiendo que al sexo "también".

"Al sexo mejor", ha puntualizado el colaborador de 'Fiesta' a continuación. Una adicción a las relaciones sexuales "diagnosticada, comprobada y confirmada", en palabras de Estrada. Una ninfomanía que, asegura este, solventa por sí mismo "sin pastillas" a sus 66 años: "me funciona el muelle gracias a Dios".

Además, en esta interviú, a colación de los insultos racistas a Vinicius, Pipi Estrada ha llegado a desvelar, exorcizando así cualquier acusación de racismo, una de sus más íntimas fantasías: "a mí me gustaría ser negro. ¿Por qué? Sí, porque me veo demasiado blanco y no me queda bien la ropa. Yo en la otra vida quiero ser negro porque es más elegante''.