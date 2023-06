El preocupante motivo por el que Rosalía siempre lleva una inyección en el bolso

'El Hormiguero' arrancó la semana por todo lo alto al recibir a la artista española más internacional: Rosalía, que acudió para presentar su último sencillo titulado "Tuya". La cantante catalana habló del que promete convertirse en el próximo éxito del verano, de su EP con su pareja Rauw Alejandro y de su gira europea.

Ha estado de gira casi año y medio y hace unas semanas cantó ante 160.000 personas: "¿Cómo se explica que la canción que escribes en la intimidad de una habitación de hotel la coreen tanta gente?", le preguntó Pablo Motos. "Es increíble, genera una satisfacción tremenda", respondió la autora de "Malamente"; "el público te da energía y tú le das energía a ellos, te retroalimentas", abundó.

En cada concierto "hago de las mías": "Hay canciones que siempre tienen que estar, pero a veces meto algún tema de Enrique Iglesias, por ejemplo", confesó la artista catalana. Continuando con la gira, comentó que "hay menos fiesta de lo que parece; para cantar hay que dormir mucho, entrenar, etcétera". Una de las mayores dificultades vocales, a juicio de Rosalía, son "los melismas: los aprendí de Estrella Morente".

Cuando tenga descanso, Rosalía aseguró que le apetece "terminarme un libro que nunca me termino y tumbarme a ver películas".

Sobre el tema "Tuya", afirmó que la compuso "cuando estaba de gira, y que tiene muchas influencias orientales: el videoclip lo grabamos en Japón". En el país del sol naciente "cualquier cosa es un ritual, y ponen por encima la colectividad al individuo". Además, "por Tokio puedo pasear normal, con mis pintas. Pero es curioso, alguna gente sabía de mi música; yo me sorprendí".

Es muy interesante, a juicio de la catalana, "la sensibilidad con que los japoneses tratan el erotismo: hay muchos colores". En dicho videoclip hubo de meterse en unas aguas volcánicas: "Yo ya he hecho tantas cosas, que no me pareció tan difícil; todo sea por el videoclip".

"Me gusta cocinar, es mi pasatiempo favorito", aseveró Rosalía en otro orden de cosas. "Ahora estoy centrada en hacer tacos de gambas". Para ella "comer no es un placer culpable". y "en el bolso siempre llevo jengibre, aceite de oliva y una inyección porque Rauw tiene alergia y me preocupa mucho".

Sin solución de continuidad, Motos y la cantante hablaron de Rauw Alejandro, la pareja de esta. Recientemente, Rosalía grabó un video imitando al también artista. "Soy una obsesa del skin-care, de la mascarilla". ¿Cómo es trabajar con tu novio? "Hay una parte que es muy divertida, hay mucha complicidad de pareja, pero por otro lado hay mucha presión; pero aquí estamos, aquí seguimos", relató la cantante española.

"Parece que va a haber boda", aseguró la Rosalía. "De momento tengo que acabar la gira y ya después veremos". "Quiero que sea una cosa chill", abundó. "Me pidió matrimonio en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos, una Nochevieja. Veo que se arrodilla y me pidió que me casara con él, y yo me puse a llorar".