Primer enfrentamiento entre Risto Mejide y Tamara Falcó: "Te estás equivocando"

La mesa del jurado de "Got Talent" no siempre está de acuerdo y este sábado no fue la excepción. Tamara Falcó, quien se ha estrenado recientemente como jurado en el programa de Mediaset, vivió un incómodo enfrentamiento con Risto Mejide después de que este cuestionara su valoración hacia una concursante. El episodio alcanzó su punto más álgido cuando Falcó, visiblemente molesta por las burlas de su compañero, llegó a golpear la mesa para defender su postura.

Una Tamara ¿equivocada?

La discrepancia surgió durante la actuación de Natalia Stepanka, una aspirante que impresionó al jurado con su interpretación de ópera acompañada por un violín en directo. Mientras que Mejide y el resto del jurado alababan la actuación, Falcó parecía no haber quedado tan convencida, lo que generó un desacuerdo. La marquesa de Griñón fue crítica con la presentación, comentando: “Me viene una frase continuamente a la cabeza, quién mucho abarca poco atina”. Además, señaló que un error al inicio de la actuación le impidió disfrutarla por completo, y dejó claro su "no" a la talentosa violinista.

La reacción de sus compañeros no tardó en llegar. Paula Echevarría, sorprendida por la exigencia de Falcó, se mantuvo firme en su apoyo a la concursante, al igual que Florentino Fernández, quien aprovechó para lanzarle una indirecta a Falcó: “Yo no soy tan purista como la gente que va a la ópera... así que para mí es un sí”. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Risto Mejide decidió tomar la palabra. En tono sarcástico, corrigió a su compañera: “Quién mucho abarca poco atina… yo pensaba que era poco aprieta”. Falcó, intentando suavizar la situación, respondió con un tímido “¡Eso!”, pero Mejide continuó: “Lo cual, querida Tamara, demuestra que quien tiene boca se equivoca”. Finalmente, Risto sentenció su valoración, asegurando que Falcó estaba equivocada con su voto y dando su ‘sí’ a Natalia, lo que garantizó el pase de la concursante a la siguiente fase.