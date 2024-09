Risto Mejide desvela en 'Todo Es Mentira' su secreto mejor guardado

Todo el mundo tiene un secreto de su pasado que nunca ha contado y Risto Mejide no iba a ser menos. El presentador de 'Todo Es Mentira' ha sorprendido a los colaboradores y espectadores con una inesperada confesión: estuvo a punto de convertirse en agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Durante la entrevista con Jaime Rocha, el que fuera espía del CNI durante 28 años, Mejide relató cómo, años atrás, su carrera pudo haber tomado un rumbo completamente diferente.

El presentador de Mediaset explicó que todo ocurrió durante un periodo en el que se encontraba desempleado y buscando nuevas oportunidades laborales. "En ese momento de mi vida estaba en paro buscando trabajo", comentó Mejide. Fue entonces cuando vio un anuncio en un periódico que despertó su interés: el CNI buscaba personas que hablasen chino. "Mandé mi currículum y me olvidé del tema", agregó el presentador, quien no tenía muchas expectativas sobre el proceso.

Lo que Risto no esperaba es que, años más tarde y apenas dos días antes de su debut en televisión, recibiría una llamada de un número oculto. "Era para ver si quería hacer las pruebas de acceso al CNI", explicó Mejide. Este hecho tomó al presentador completamente por sorpresa, dado que ya tenía en marcha su carrera en los medios de comunicación. A pesar de la oportunidad que representaba unirse al servicio de inteligencia, Risto Mejide tomó la decisión de no seguir adelante con el proceso. "Pregunté por el sueldo y dije: 'Me voy a la tele'", compartió con humor, destacando que la diferencia en las condiciones salariales fue un factor clave en su elección.

La anécdota de Mejide generó sorpresa y risas entre los colaboradores del programa, quienes no conocían esta faceta de su vida. El presentador, que se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles de la televisión española, explicó que en ese momento tuvo que decidir entre dos caminos muy diferentes: el mundo del espionaje o el de la televisión. Finalmente, su elección lo llevó a convertirse en una figura polémica pero exitosa dentro del panorama televisivo.