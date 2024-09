Tamara Falcó: «De momento, me tomo el embarazo con calma»

El verano puede ser eterno si tu cuenta corriente te lo permite, pero con la llegada de septiembre hasta los más afortunados tienen que atracar sus yates en los puertos y volver a trabajar –a su manera–. Que se lo digan a Tamara Falcó, que esta semana no se perdió la inauguración de la exposición de Pedro del Hierro «Del maestro a la marca» en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Una firma con la que colabora desde hace años y cuyo vínculo le viene de familia. «La marca celebra ahora 50 años. Acabo de ver una foto de mi madre y vestía de Pedro del Hierro ya en los años setenta», señala la marquesa a LA RAZÓN.

Llega radiante de un verano que ha ido «mejor de lo que jamás podríamos pensar», y aunque su más de millón y medio de seguidores de Instagram pueda pensar que se refiere a los exóticos viajes que junto a Íñigo Onieva la han llevado a recónditos lugares del planeta, ella se queda con la sencillez de los buenos momentos con sus seres queridos: «Estar en Cádiz con mi familia, en una barbacoa que hizo mi hermano, ha sido lo mejor. Viajar es una maravilla, pero me quedo con eso».

Mujer familiar donde las haya, no es ningún secreto que intenta tener un bebé con su marido desde hace algo más de un año. La pregunta es recurrente, y lejos de mostrar hartazgo o exigir privacidad, la marquesa se abre en canal y hace alarde, una vez más, de la generosidad que siempre ha tenido con la Prensa. «No hay nada nuevo en ese frente. Me lo tomo con calma. Acabo de recibir los resultados de los test de mi microbiota, que es algo fundamental. Además, tengo una médico buenísima y sigo en contacto con la clínica. Me he hecho todas las pruebas, un seguimiento y está todo bien», explica con calma ante este diario, en una exhibición de paciencia y sojuzgamiento ante una situación por la que otras muchas mujeres se desesperan.

Tamara Falcó, madrina de la inauguración de la exposición de Pedro del Hierro GTRES

Entre ellas, su madre, Isabel Preysler, ávida de ampliar su ejército de nietos para presumir con sus fotografías ante sus amigas. «Mi madre tiene más prisa que yo. Me lleva metiendo prisa veinte años. Cuando no tenía novio, porque no tenía; y ahora que estoy casada, porque no le voy a dar nietos… Recuerdo que estaba superagobiada porque una amiga suya empezó a tener nietos y ella ninguno, pero de repente Chábeli tuvo dos hijos y Enrique otros dos, y estaba contentísima porque decía: ‘‘¡He doblado a mi amiga!’’. Mi madre es competitiva hasta con esto», indica entre risas la marquesa de Griñón.

Precisamente, Preysler también se dejó ver este jueves tras sus vacaciones de verano en el desfile de Pedro del Hierro, una aparición de tinte mucho más amable que la última. El pasado agosto, Isabel fue una de las muchas que acudieron a despedirse de Caritina Goyanes, que falleció repentinamente a los 46 años. «Ha sido tristísimo. Yo no soy madre, pero mi madre sí se puede poner en el lugar de Cari Lapique y creo que es lo más triste que te puede pasar en la vida. Ha sido muy rápido. Caritina había tenido la suerte de encontrar su fe y la tenía muy sólida, y eso mismo transmitió a sus hijos. Creo que en estos momentos tienen muy presente a Caritina gracias a la fe. Estoy segura de que ella está en los brazos de María», dice Falcó sobre el trágico deceso, en un intento de buscar consuelo en su credo.

Su próximo paso en la moda

Retomando su colaboración con Pedro del Hierro, Tamara Falcó presume de lo contenta que ha quedado con el resultado de su última colección cápsula con la firma: «Llevamos desde hace años haciendo la colección Salesas y estoy encantada porque hemos acertado mucho con los colores y los volantes. Creo que va a tener una gran acogida». Tal ha sido el éxito cosechado que la marquesa ya se plantea su próximo gran paso en la industria de la moda, y reconoce que no considera nada descabellado alumbrar su propia marca. «Sí, la verdad es que me encantaría. Por una parte, estoy muy contenta trabajando con todo el equipo de Pedro del Hierro, porque son grandes profesionales, pero he de confesar que fundar mi propia firma no es algo que haya descartado. Soy ambiciosa, me gustan los proyectos nuevos y mantenerme motivada», comenta a quien esto escribe. Desde luego, tirón no le faltaría, y si hablamos de embajadoras, ni siquiera tiene que salir de casa para buscarlas. Todo quedaría en familia.