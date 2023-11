¿Por qué Laura Pausini no acudió ayer a El Hormiguero? Descubre el motivo de su plantón a Pablo Motos

El jueves pasado, El Hormiguero terminó el programa anunciando los invitados de esta semana. El lunes era el turno de Laura Pausini, hoy van Los Morancos, mañana visitará el programa Camilo y el jueves cerrará la semana Belén Rueda. Los fans españoles de la cantante italiana estaban esperándola con muchas ganas en plató. Sin embargo, Laura Pausini no acudió a su cita con Pablo Motos.

La cantante italiana se encuentra en plena promoción de su último álbum 'Anime Parallele', del cual iba a hablar con Trancas y Barrancas. Sin embargo, no pudo asistir por lo que el programa tuvo que buscar un nuevo invitado a última hora. Así se anunció en la página web del programa: "La semana en El hormiguero comienza fuerte con la llegada de uno de los cómicos más importantes de la historia de España. Josema Yuste inundará de risas el plató en este primer programa de la semana".

Laura Pausini no acudió a El Hormiguero a causa de una enfermedad

No obstante, aunque ya se conocía esta información, Pablo Motos volvió a hacer hincapié sobre ella al comienzo del programa: "Os habíamos anunciado que esta noche estaría con nosotros Laura Pausini", contó el presentador. Sin dejarle acabar la frase, una de las hormigas preguntó "¿no viene?" A lo que Motos explicó que "viene, pero no hoy. No ha podido venir, se ha puesto malita".

Para tranquilizar a sus fans, el presentador señaló que "no es nada grave, por suerte". Aprovechó el momento para mandarle un mensaje a la cantante: "Laura, sé que me estás viendo. Estoy deseando darte un abrazo, recupérate pronto". Además, ya anunció la fecha en la que Pausini visitará de nuevo El Hormiguero: "Nos vemos el día 20 de noviembre".

Acto seguido, dieron la bienvenida a Josema Yuste, actor al que Pablo Motos esperaba entrevistar el 20 de noviembre. Promocionó en el programa su nueva obra de teatro 'Que Dios nos pille confesados'. El presentador aprovechó la ocasión para darle las gracias debido a su "generosidad" por el cambio de fecha con Laura Pausini. En directo, el actor confesó que tenía que estar pendiente del móvil porque estaba "a punto de ser abuelo".