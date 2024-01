¿Por qué Revilla asegura en 'El Hormiguero' que la coalición de Gobierno no va a durar más de un año?

'El Hormiguero'recibió anoche de nuevo a Miguel Ángel Revilla (el invitado que más veces ha estado en el programa de Antena 3), expresidente de Cantabria, actual presidente del Partido Regionalista de Cantabria y diputado de esta formación en el actual parlamento cántabro. El economista, profesor, escritor, y uno de los políticos más populares de España, visitó el espacio el mismo día en el que cumplía 81 años.

En el día de su 81 cumpleaños, Revilla aseguró que "soy un enfermo prostático que me levanto una vez en la noche a orinar".

"Los poderosos ya no te llaman cuando no estás en el poder. Eso está bien, es la condición humana", comentó el político en relación a cómo gestiona la pérdida de poder y/o protagonismo. Pero matizó que "Ana Botín me sigue llamando igualmente".

"Yo ahora estoy en una etapa de placidez. En la campaña prometimos que si resultaba que el Partido Popular nos necesita para la mayoría absoluta, el PRC se abstendría para que gobiernase sin la contaminación de un partido perjudicial para los intereses de Cantabria, Vox", ligó el expresidente la actualidad política con la suya.

En España "estamos todavía a falta de esa cultura de pactos entre grandes partidos como en alemania, donde han pactado centro izquierda y centro derecha en un momento de una coyuntura complicada", abundó sobre las alianzas partidistas.

¿Y cómo llegó Revilla a presidente de Cantabria donde ha estado 16 años? "Somos una casualidad", apuntó metafísicamente. "He sido 12 años profesor. Yo quiero que la gente llegue a entender lo que digo; es algo que la gente me dice por la calle, que se me entiende", se fue este por los cerros de Úbeda, antes de contar su llegada a la presidencia de Cantabria.

En el año 2003, el PRC fue el tercer partido más votado y "me llamó José Luis Rodríguez Zapatero para citarme en Ferraz. Y me dice: 'Tienes que ser el presidente de Cantabria'. Yo le dije que no. De vuelta a casa, mi mujer, Aurora, me dijo que 'eres un cagón'. Esa noche no pegué ojo. Al día siguiente convoqué al comité ejecutivo y por unanimidad me dijeron que lo tomara".

En relación a la actualidad política, al pacto entre PSOE y Junts que conlleva la amnistía, aseguró que "esto acaba mal. Esto de los pactos tiene algo de parecido a los matrimonios: yo nunca pactaría con extremos ni antagonismos". "Nos encontramos con una coalición donde se odian profundamente y piensan radicalmente lo contrario en casi todo. ¿A dónde va eso?", reflexionó el cántabro. "Esta coalición no aguanta ni un año más, porque cada vez que haya una cosa en Madrid, va ser horrible la bandeja que van a pasar", dijo en referencia a las peticiones de los independentistas al Gobierno.

"Para tranquilidad de los españoles, no va a a romperse España porque hay jueces...", aseveró Revilla. "Para lo bueno o para lo malo estamos en Europa, y hay una justicia europea que esto [la Amnistía, incluido el perdón de los delitos de terrorismo] no lo va a pasar", añadió.

Sobre Pedro Sánchez, quien ya no se le pone al teléfono, comentó que "ahora mismo, de todo lo que ha dicho, dice todo lo contrario".

"¿Cómo quedan esos jueces, los que juzgaron el Procés con Manuel Marchena a la cabeza, que cumplieron rigurosamente lo que las leyes en España dicen?", se preguntó retóricamente el presidente del PRC al hilo de la Amnistía del Procés.

"A la política hay que llegar por vocación, por una idea; y lo dejas todo por una idea. Ahora van porque no tienen oficio. Ya no hay políticos como los de antes, incluso como Manuel Fraga Iribarne", comentó Revilla en relación a la generación actual de gobernantes.

Retomó el político montañés la relación Sánchez-Puigdemont: "No creo que sea fácil que vuelva a España", aseveró en relación al líder de Junts, partido del que aseguró que está tan a la derecha como Vox: "Vienen de una herencia de trincones".

Respecto a Feijóo: "Le pudo el ansia. Como a José Mota, que es la marca blanca de Revilla". Y señaló como un grave error los pactos regionales con Vox: "Me aterraría un pacto del PP con Vox porque están en contra de las autonomías, que es por lo que nosotros hemos luchado". "¿Por qué estos señores tienen que decidir que yo, que soy un partidario de la eutanasia, tenga que estar enchufado a una máquina sabiendo que no tiene arreglo?", abundó.