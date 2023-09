"La Resistencia" regresa al 11 de septiembre a Movistar Plus+

El Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se prepara para recibir, el lunes 11 de septiembre, una nueva temporada, la séptima, de uno de los programas más rompedores de nuestra televisión, "La Resistencia".

Según Jorge Ponce, “este año habrá novedades increíbles: máquina de gotelé, sandwichera por si alguien no ha merendado fuerte y mi favorita: el invitado podrá elegir si quiere entrar al escenario en tirolina… o en nevera”. Lo que está claro es que, con novedades o no, el formato presentado por David Broncano mantendrá su tono gamberro y salpicado de humor, al tiempo que contará con sorprendentes invitados. No en vano, el éxito alcanzado la pasada temporada le ha valido al propio Broncano ser reconocido en el FesTVal de Vitoria con uno de los Premios Joan Ramón Mainat 2023 "por ser uno de los cómicos de referencia del panorama nacional e internacional y, sin duda, uno de los presentadores del momento". El festival de televisión, que entrega sus galardones el próximo sábado, ha destacado de Broncano "su descaro, su osadía y esa irreverencia que ha sabido convertir en una golosina para sus fieles". "Comprometido con la risa, el comunicador apuesta por la transgresión estudiada bañada en comedia sin prejuicios y desvergüenza bien trabajada", han resaltado sobre el presentador de "La Resistencia".

De tal manera que, a partir del lunes 11, "La Resistencia" vuelve a Movistar Plus+ de lunes a jueves.