Revelado el mayor secreto del "Diario" de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez es un animal televisivo en directo, ya que todos los programas que realiza tienen esta particularidad ¿o no? Un desliz de la última invitada desveló una posible faceta en el programa de los viernes del "diario" vespertino del presentador catalán que puede hacernos indicar que el programa que se emite en el último día previo al fin de semana es grabado, y este detalle de la participante en su programa no es el único indicio que puede demostrar esta teoría.

¿Falso directo?

Desde que el programa iniciara su andadura en televisión el pasado 29 de julio, los viernes estaban dedicados a la búsqueda de pareja en plató, un espacio de dating show que no cuajó en la audiencia de Mediaset, registrando siempre datos paupérrimos de audiencia, obligando a la cadena a tomar cartas en el asunto y cambiar solo la dinámica de ese día en cuestión. La posibilidad de que el viernes sea grabado ha cogido fuerzas tras la última invitada del programa en el día de ayer y la conversación inicial que tuvo con Jorge Javier Vázquez, dando a entender que no se trataba de un riguroso directo.

Durante una emisión de "El diario de Jorge", Jorge Javier Vázquez saludó a su invitada Rosa, quien, al responderle con un "buenas noches", provocó risas entre ambos. "Buenas tardes, buenas tardes", le corrigió el presentador, en tono divertido. Rosa confesó sentirse nerviosa e intrigada, mientras Jorge Javier, para romper el hielo, citaba la canción de Rafael: "¿Estás dándole vueltas a la cabeza pensando qué pasará, qué misterio habrá, puede ser tu gran tarde?". A lo que Rosa respondió con humor: "O mi gran noche", insinuando que el programa había sido grabado por la noche. Este detalle refuerza el hecho de que los viernes, "El diario de Jorge" no se emite en directo, ya que se graba con antelación. Es por esto que, al finalizar la semana, Jorge Javier no conecta en vivo con Frank Blanco para darle paso a "TardeAR", como lo hace habitualmente de lunes a jueves con Ana Rosa Quintana, dando pie a que efectivamente el programa de los viernes de "El Diario de Jorge" se grabe y no sea en rigoroso directo.