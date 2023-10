Las RRSS cargan contra Tania Llasera por su comentario sobre Saúl Craviotto

La última emisión de "MasterChef Celebrity" llevó a los concursantes a la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde se enfrentaron a un desafío culinario bajo la supervisión de Saúl Craviotto, medallista olímpico y ganador de la segunda temporada del programa. Sin embargo, lo que destacó no fueron solo los platos, sino los comentarios cuando menos indiscretos de algunas concursantes sobre la apariencia del invitado.Tania Llasera y Toñi Moreno no pudieron evitar expresar su admiración por la apariencia de Craviotto, lo que generó un debate sobre la corrección política en la televisión.

Una vez que el medallista olímpicomapareció frente a los concursantes, Tania no pudo contener un "qué bueno está, de verdad", mientras que Toñi Moreno dijo "¡qué guapo!". Inmediatamente Pepe Rodríguez presentó a Craviotto, finalizando con un "¿qué más se puede pedir?", a lo que Llasera se apuró en contestar "Nada, que no esté casado".

Laura Londoño se sumó a los piropos, diciendo "menudo cuerpo el del policía", pero el comentario que ha levantad la liebre lo pronunció Tania Llasera, cuando no se cortó un pelo al manifestar "es que Craviotto es otro tema, es otro nivel. Chico limpio, educado, es un chico al que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotre. Es una cosa maravillosa».

Las redes sociales se inundaron de críticas después de que la presentadora elogiara abiertamente la apariencia de Saúl Craviotto y expresara su deseo de que no estuviera casado. Aunque Tania intentó justificar sus palabras diciendo que "está casado, yo también, no pasa nada porque el hambre se coge en la calle, luego tú comes en casa", las críticas no tardaron en llegar. Los usuarios de Twitter cuestionaron la actitud de Llasera y "MasterChef Celebrity"' por permitir tales comentarios en un horario estelar de televisión pública. La polémica también llevó a reflexionar sobre cómo se habría percibido si un hombre hubiera hecho comentarios similares sobre la apariencia de una mujer en el programa.

La controversia desatada por los comentarios de Tania Llasera puso de manifiesto la importancia de abordar la igualdad de género y la corrección política en los medios de comunicación. Miles de usuarios en las redes sociales se preguntaron si se habría tolerado el mismo tipo de comentario si hubiera sido inverso, lo que llevó a una discusión sobre los estándares de respeto en la televisión y la necesidad de promover una representación equitativa y un lenguaje más consciente en todos los programas de televisión, independientemente del género de los participantes.