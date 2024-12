RTVE supera con creces el presupuesto inicial de Eurovisión Junior 2024

RTVE no ha escondido los datos y ha hecho público el presupuesto final del ente público que ha tenido que desembolsar para la realización de Eurovisión Junior, que en 2024 se celebraba por primera vez en suelo español. La Caja Mágica de Madrid fue testigo de la victoria de Andria Putkaradze, un joven niño georgiano que encandiló al jurado profesional y público con la canción "To my mom", que consiguió 239 puntos en una tarde no muy agraciada para nuestra representante Chloe DelaRosa, que acabó en sexta posición a pesar del clamor del público presente en el recinto madrileño con su actuación. La extremeña recibió 80 puntos de los jurados profesionales y menos puntuación recibió de la delegación popular, que le otorgó solo 64 puntos. 40 días después de la actuación se ha conocido la cifra que ha supuesto organizar este gran evento musical en nuestro país, superando en varios millones el presupuesto inicial del ente público.

Este ha sido el presupuesto de Eurovisión Junior 2024

RTVE ha publicado los detalles del presupuesto del festival de Eurovisión Junior 2024, celebrado en España el 16 de noviembre tras la renuncia de Francia como sede y el segundo lugar obtenido por España en la edición anterior. El evento tuvo un coste total de 7.311.809 euros, de los cuales 766.765 euros se destinaron a recursos internos, incluyendo 673.299 euros para personal de RTVE y 93.466 euros para medios técnicos. La mayor parte del presupuesto, 6.545.043 euros, se invirtió en recursos externos, destacando los 5.198.877 euros asignados a productoras. Estos gastos permitieron organizar un evento que culminó con la victoria de Georgia y un meritorio sexto puesto para la representante española, Chloe DelaRosa.

Entre otros gastos relevantes, RTVE destinó 456.062 euros al alquiler de equipos técnicos, 277.840 euros a coproducciones y 246.436 euros al alquiler de estudios y escenarios. Decorados y ambientación representaron 165.850 euros, mientras que dietas, alojamientos y restauración sumaron 125.488 euros. Aunque el presupuesto superó la estimación inicial de entre 4 y 5 millones de euros, posiblemente por los retos de ser anfitriona, el resultado fue positivo en términos de audiencia, alcanzando un 14,3%, la mejor cuota registrada desde 2006.