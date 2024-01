Saiko ejerce de granaíno en 'El Hormiguero' y relata por qué le gusta pasarlo mal por amor

'El Hormiguero' recibió anoche al artista urbano español del momento, el granadino Saiko. Cantante, compositor y productor, Miguel Cantos 'Saiko' es el segundo músico español más escuchado en Spotify en España: siete de sus temas figuran en el top 50 de la conocida plataforma.

Saiko sólo tiene 21 años, y estaba alucinando a su llegada al plató del programa de Antena 3: "Es súper raro cuando conoces a gente que has visto en la tele desde chico. Da mucha impresión". También "es rara" la sensación del armillero por su súbita fama: "Hace un año yo estaba gorroneando a mesa puesta en casa de mis padres... Ahora cuando ha terminado la gira es cuando me he parado a pensar y me he dado cuenta de todo lo que estaba pasando".

"La gente se cree que yo sólo salgo a cantar y luego no tengo vida... Y yo soy humano y las cosas me afectan. Cuando no puedes cenar con tu novia tranquilamente es complicado... Yo hago lo que me gusta, en definitiva, y me salen más cosas positivas que negativas al final del día", reflexionó a continuación Miguel sobre la llegada súbita del éxito y la gestión del mismo.

Saiko, que es muy granaíno y lo lleva a gala, le llevó de regalo a Pablo Motos unos piononos de Santa Fe, aunque no eran los originales de Casa Isla. Y hablando de comida, contó cuando invitó a kebabs a una legión de fans en Ibiza: "Lo señores del kebab estaban allí que no sabían lo que estaba pasando. Ni yo tampoco", relató.

"Corleone" es el último single del artista andaluz, que lo ha grabado junto a Yandel. A raíz de la "colabo" con el famoso reguetonero, Saiko volvió a darle vueltas a la mente sobre la llegada de la fama: "Cuando salió 'Polaris' se disparó todo por la cara"; un tema por el que le dieron el disco de oro y, pese a lo cual, el músico se sentía triste: "No sabía lo que pasaba. Ahora, que he encontrado el amor, estoy mejor".

"Pasarlo mal por amor siempre me ha gustado porque me sirve para escribir", expresó paradójico y rotundo el artista de Armilla.

En otro orden, Saiko tiene hasta 26 trabajadores a su servicio, para los que ha montado una cancha de baloncesto en el estudio para divertirse. "A mí me gusta ser generoso. Tengo el sueño de montar un Scalextric gigante".

El artista iliberitano tiene muchos fans y, por tanto, también muchos haters. ¿Cómo lleva que se metan con su físico? "No puedes contentar a todo el mundo. Me limito a vivir. Tengo gente que me quiere y soy súper feliz".

"Al principio me tuve que quitar de las redes un tiempo. Hay mucha hipocresía, porque defienden unas causas y luego se meten contigo por ser lo que seas", reflexionó Saiko sobre el odio en las redes sociales. "Digas lo que digas vas a disgustar a alguien".

Pronto se va de gira por Latinoamérica y, seguidamente, estará en España: donde actuará en el Wizink Center, el Palau de Barcelona y "pa toa' mi gente del sur, de Graná, en el Nuevo Los Cármenes".