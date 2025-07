Sonsoles Ónega pone a prueba al público con un inesperado examen de tablas de multiplicar

En el programa de 'Y Ahora Sonsoles' no todo son entrevistas y tertulias, la presentadora también interactúa con el público y en el programa de este lunes ha ido a pillar preguntando las tablas de multiplicar.

Durante su entrevista a Nacho, un niño de apenas cinco años que quiere ser culturista, la periodista se ha levantado de su asiento para dar voz al público y que éste le hiciera preguntas. En un momento dado, Sonsoles se ha fijado en un joven sentado al empezar la segunda fila que llevaba tatuado en el cuello el número 777.

"¿Y tu por qué llevas ahí tres 7?", le ha preguntado espontáneamente la presentadora de Antena 3, lo que ha provocado las risas en el plató y del propio chico, que ha contado que para él es "el número de la suerte" y "tres da más suerte".

Rápidamente, Sonsoles le ha puesto a prueba con un cálculo rápido: "¿Siete por tres?". El joven, sorprendido, ha tardado un poco en reaccionar con un dudoso "veinti...uno".

El plató no daba crédito a lo que estaba sucediendo y Sonsoles no podía evitar reírse a carcajadas. "Ya no se te va a olvidar, mira tu amigo como se ríe", ha continuado Sonsoles dirigiéndose al joven que estaba sentado junto a él, preguntándole por el resultado de "ocho por cuatro" y que el chico se negaba a responder porque se puso "nervioso".

Esta pequeña anécdota ha dado pie a que Sonsoles quiere hacer un test a partir de ahora: "De aquí a que me vaya de vacaciones, que no se cuando será, a esta bancada le voy a hacer todos los días un test. A ver quién tiene los ... de sentarse aquí. Voy a hacer test de capitales, de ríos, de presidentes de Gobierno de países...".