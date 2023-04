'Supervivientes 2023': Adara descubre el boicot que sus compañeros le han preparado

Todo lo que ocurre en ‘Supervivientes 2023’ no solo es sabido por los telespectadores y colaboradores del programa. Los concursantes también tienen la oportunidad de saber que dicen y hablan sus compañeros durante su aventura en el reality de Telecinco. Este es el caso de Adara quien ha descubierto el complot que algunos supervivientes le tienen preparado.

Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, visitó a su hermana, y también concursante, Alma Bollo para disfrutar de una suculenta comida. Tras el momento en el que ambos gozaban del manjar, el cantante advertía a su hermana de los pasos que Adara seguiría en el concurso si esta formara parte de su grupo. ‘’Si tiene el grupo un mensaje pa ti y pa esa persona a la que el grupo aprecia un montón: que el siguiente es él. Como hay posibilidades de que se vaya Asraf, cuando llegue aquí, necesita a otra persona. No sé en qué postura está Jonan pero el grupo quiere que te transmita ese mensaje’’, le decía Cortés a Bollo refiriéndose a un acercamiento por parte de la influencer hacia Jonan.

Adara escuchando el complot de sus compañeros de playa Mediaset

Adara, al escuchar estas declaraciones no dudó en dejar clara su opinión con respecto a Diego, Arelys, Katerina, Ginés Corregüela y el propio Manuel. “Madre mía, qué fuerte. Se están montando unas películas… Advirtiendo a otras personas, metiendo en la movida a esas otras personas… es tan loco esto, de verdad. Estoy flipando”, espetaba sorprendida la concursante.

El presentador de los debates, Ion Aramendi, quiso saber que supuso para ella esta advertencia. ‘’No sé que me lo explique él porque vamos… Aquí los únicos que han ido a nominar a dos personas siempre ha sido ese grupo; los únicos que hemos recibido desprecio, que nos han quitado la palabra, que no teníamos ni voz ni voto ninguno, hemos sido nosotros. A mí que me expliquen cuál es el siguiente porque no entiendo nada, de verdad’’, respondía Molinero.

Aramendi volvió a recordarle a la concursante que ese mensaje era de todo el grupo nombrándole quienes lo formaban. ‘’Claro, en complot, lo que llevan haciendo todo este tiempo, cebarse con dos personas. Me sorprende que lleguen hasta tan lejos”, decía. “Que intente influenciar a otras personas, que las intente poner en contra de mí… Me ha parecido tan loco, de verdad.”, concluía la infuencer para afirmar que cree que esa información le ha llegado a Jonan y que le duele.