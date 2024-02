Televisión Española y la "errática campaña" del PP que consiguió "salvar los muebles"

No hay duda ya de que las Elecciones de Galicia de este domingo 18 de febrero han supuesto una aplastante victoria del Partido Popular de Feijóo y su candidato Alfonso Rueda, una reafirmación del BNG y un varapalo para el Partido Socialista de Pedro Sánchez y su candidato, José Ramón Gómez Besteiro. Pero durante la noche electoral muchos no opinaban lo mismo y lo dijeron públicamente y en la cadena pública La1 de Radio Televisión Española (RTVE). Muchos espectadores asistieron asombrados a cómo sólo vertían una parte de verdad en el análisis de los resultados.

Hablamos del especial de TVE que comenzó a las 20:00 horas del domingo, una vez cerradas las urnas y que empezaban a conocerse los sondeos a pie de urna. En plató Marta Carazo y Alejandra Herranz, y desde la plaza del Obradoiro el periodista gallego Xabier Fortes. Si bien los primeros datos ya daban una mayoría aplastante y suficiente para gobernar en solitario al Partido Popular, los periodistas se escudaron en que todavía eran pocos los datos recabados y que debido a la alta participación registrada, un 67,41 por ciento, lo que supone un incremento de más de 18 puntos con respecto a los anteriores comicios de 2020, marcados por la pandemia, cuando la participación era del 48,96 por ciento, podría dar la vuelta a la tortilla. Nada más lejos de la realidad.

Incluso cuando se podía haber encaminado con veracidad el batacazo del PSOE desde el principio, a los espectadores les sorprendió que la información que abrió el Telediario de La 1 a las 21:00 horas fue el "escándalo" de la mascletá en Madrid Río, con el escrutinio rozando el 20%. El siguiente dato sospechoso llegó a la media hora cuando el politólogo Paco Camas argumentó que (en este caso) el sistema electoral de las autonómicas "favorece al Partido Popular". Lejos de reconducir el discurso, y pocos minutos después empezó el delirio, con colaboradores del programa denominando a la estrategia de los populares como "campaña errática" con el partido de Feijóo barriendo por encima de la mayoría absoluta. Incluso cometieron el error de creer que los resultados, ya a todas luces inevitables, acabarían por cambiar beneficiando al PSOE con un escaño que finalmente (sigh) se quedó el BNG.

De perdidos al río, y cerca de las 22:00 horas TVE decidió apostar por la victoria del BNG de la mano de Javier Casqueiro, periodista de "El País" que llamó a lo obtenido por Ana Pontón un "resultado espectacular", quedándose sin calificativos mejores para lo obtenido por el PP, que ni siquiera fue nombrado. Seguramente alguien debió darse cuenta del desastre de los comentarios que no hacían si no evidenciar una victoria aplastante y alguien rompió el hielo con el calificativo "fracaso estrepitoso", esta vez sí dirigido al PSOE, pero justificado de todas las formas habidas y por haber, como que Basteiro no tuvo tiempo de dejar claro su mensaje a la sociedad. Incluso Fortes usó la amnistía para explicar que los votos habían viajado del PSOE al BNG por este motivo.

Como la estrategia del BNG tampoco parecía muy creíble lo último fue vender que la victoria del PP no había sido espectacular y total, si no que habían conseguido "salvar los muebles" y en la pantalla de plató, sobreimpresionado sobre la cara de Rueda la leyenda: "Rueda aguanta frente a la subida de Pontón". También fue espectacular cómo un ciudadano habló claro en la plaza del Obradoiro para destacar el papel jugado por Alfonso Rueda en el éxito, pero que rápidamente desapareció para dar cuenta de la opinión de Jácome, de Democracia Orensana.