Terelu Campos zanja en 'Fiesta' la polémica por su posado en bikini: "La cara no está retocada"

En los últimos días ha dado mucho de qué hablar el posado en bañador de Terelu Campos para la revista 'Lecturas' y en 'Fiesta', programa en el que actualmente colabora presentando su propia sección, no han dejado pasar la ocasión para preguntarle por las críticas que ha recibido y que insinuaban que la foto había sido retocada.

La hija mayor de 'Las Campos' ha comentado cómo se gestó la famosa foto en la que aparece con un bikini azul y enseñando el abdomen: "Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de 'Supervivientes' y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color".

Y reconoce que "quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír", aunque admite que pidió que le "quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa". Aún así afirma que su rostro no está retocado, ya que no tiene arrugas en la cara y ha "heredado la buena genética" de su madre, María Teresa Campos.

La periodista también ha contado que le hubiera gustado operarse, pero que a sus 60 años no se mete "bótox ni cosas de esas". Sin embargo, el miedo al quirófano ha sido más fuerte: "He sufrido tanto en un quirófano porque no tenía más remedio, que dar el paso de entrar voluntariamente me da pavor".

"También pienso que tenemos que envejecer. Yo no puedo pretender tener la cara que tenía con 30 años, también quiero que se note que he vivido y que quiero vivir", ha reflexionado.