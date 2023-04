«La Voz Kids» regresa este sábado en Antena 3

Para esta nueva temporada de «La Voz Kids», Antena 3 ha renovado su confianza en coaches consagrados ya por la audiencia. Rosario, la coach favorita de los niños en la edición anterior, volverá a poner las cosas difíciles a sus compañeros en la carrera por hacerse con los aspirantes con más proyección. Porque este programa no solo consiste en la detección de talento, sino en saber calcular las probabilidades de crecimiento y aprendizaje de los jovencísimos participantes. A Rosario la acompañarán David Bisbal, Aitana y el colombiano Sebastián Yatra. Bisbal, el más veterano junto a Rosario y miembro original desde la primera edición de «La Voz», será sustituido por el malagueño Pablo López en la primera entrega de las «Audiciones a ciegas», ya que en esa fecha no pudo asistir al rodaje. En ediciones anteriores, especialmente durante la reciente pandemia, ya han tenido que ser remplazados puntualmente otros coaches como Melendi, que fue sustituido por Beret. Aún no se han confirmado quiénes ejercerán la labor de asesores en la siguiente fase, una función que han protagonizado recientemente artistas de la talla de Raphael.

Si ser coach de «La Voz» ya es un gran desafío para estos cantantes, hacerlo en la versión «Kids» pone a prueba todas sus habilidades. Especialmente durante las audiciones a ciegas, los cuatro artistas tendrán que juzgar el talento de los niños en tiempo récord mientras desarrollan una valoración constructiva que les sirva como experiencia en su proceso formativo. Todo el equipo de Antena 3 y «LaVoz Kids» se vuelca desde el minuto uno para que los jóvenes aspirantes se sientan lo más cómodos posibles ante su primera experiencia en un plató de televisión de esta magnitud.

Más allá del equipo de coaches que seleccionará a 15 aspirantes por equipo, Eva González seguirá ejerciendo de presentadora. La sevillana ya es todo un icono del formato y gestiona como nadie la emoción que viven los familiares mientras siguen las actuaciones en directo. Ella es el rostro más reconocible del formato, sufre y disfruta como cualquier protagonista. Lo vive. Además, ella también es la encargada de descubrir las historias que esconden cada concursante, desde el legado artístico de cada familia, como los referentes de cada participante. En muchos casos, este centenar de concursantes se encontrarán en plató con sus ídolos y podrán vivir el sueño de ser elegidos por ellos o experimentar la frustración de que sus asientos no se giren. Pero a pesar de todo, los aspirantes ya se han enfrentado a estas emociones durante el proceso de casting, el cual les enseña a gestionar situaciones de nervios y tensión en las que tienen que darlo todo en menos de dos minutos.

«La Voz Kids» emitió el pasado curso su tercera edición en Antena 3 y fue un auténtico éxito de audiencia, siendo el talent show más visto del momento. El formato fue líder de la noche de los viernes y de los sábados en su media de temporada.

«La Voz Kids», así como el resto de versiones del talent, forman parte de la familia de grandes formatos de entretenimiento de Atresmedia Televisión. El grupo continúa su apuesta por los títulos que triunfan a nivel internacional y que han visto la luz en Antena 3, como ‘La ruleta de la suerte’, ‘¿Quién quiere ser millonario?’, ‘Pasapalabra’, ‘Mask Singer: adivina quién canta’ o ‘El círculo de los famosos’. Además, Antena 3 acaba de estrenar la décima edición de ‘Tu cara me suena’ con un gran éxito de audiencia, siento ahora mismo el talent más visto de la televisión líder de la noche de los viernes.