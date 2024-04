Quién es Rocío Arjonilla, el nuevo fichaje de 'La Sexta' que fue concursante de 'Gran Hermano'

Rocío Arjonilla, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, tiene experiencia como presentadora, redactora y reportera en televisión, radio y medios digitales e impresos. Ahora, hace apenas dos semanas, debutó como reportera en 'La Sexta Noticias', cubriendo las protestas de los vecinos de Aluche y Campamento por el soterramiento de la autovía A-5. Además, entre sus primeros trabajos para la nueva cadena, Arjonilla ha desarrollado varios reportajes gastronómicos, así como reportajes especializados en sociedad y sucesos.

Además, su paso por televisión no fue solo en programas de información, sino que también lo intentó en realities. Hace 11 años, en 2017, pisó la casa más famosa de Guadalix de la Sierra mientras trabajaba como presentadora, redactora y reportera en 'Noxvo'. Sin embargo, su paso por 'Gran Hermano Revolution' fue exprés debido a que ese año se puso en marcha una novedad en el formato: los 100 concursantes seleccionados debían convivir durante tres días en la casa y, después, seleccionarían a los 20 concursantes oficiales de la edición.

"Tengo 29 años, soy periodista y colaboro en una web. Colaboro en la sección de moda y de belleza. Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experiencias fuertes y nuevas. Soy una persona extrovertida y sociable. Me gusta mucho el cine, la ficción, todo lo que tiene que ver con la cultura. Como estoy viviendo muy de cerca cada vez que hay un 'Gran Hermano', el seguimiento informativo y demás, pues me gustaría formar parte de eso dentro de la casa", dijo en su prueba de cámara para el reality, aunque, a pesar de ello, Arjonilla no logró convertirse en uno de los 20 concursantes oficiales.

Experiencia en medios

Su carrera profesional en el periodismo no es corta. De hecho, antes de terminar sus estudios de grado, Arjonilla ya estaba trabajando como redactora.

Entre su experiencia profesional, destaca su paso por diversos medios de comunicación. Fue locutora y redactora en 'Cadena SER', así como en '7TV Andalucía', además de presentadora en 'Noxvo' y en 'Málaga 24h TV Noticias'. También fue reportera de 'Aragón TV', 'Extremadura Noticias' y 'Telemadrid', además de haber trabajado como periodista especializada en Defensa para 'La Razón' e 'Infodefensa'.

Por todo ello, Arjonilla se describe en sus redes sociales como una persona honesta y con "deber de actuar con sinceridad", valores que, señala, "tradicionalmente han formado parte del periodismo y hoy son más necesarios que nunca".