El rol femenino a debate: directivas sí, CEO no

El encuentro iba de mujeres. Mujeres que ocupan distintos cargos dentro de la Industria y en el marco del South Internacional Festival Series 2024, que celebraba estos días en Cádiz su segunda edición. Se reunió a mujeres destacadas en distintas disciplinas para disertar sobre muchos temas, entre ellos su papel dentro del sector y los desafíos a los que se enfrentan. Mariola Cubells fue la periodista encargada de moderar la charla, que la introdujo haciendo alusión a Ángela Armero y una frase que define la situación: «Cada vez que un ejecutivo me dice que no hay mujeres para todo tipo de disciplinas, me entran ganas de decir esa frase de madre de a que voy yo y la encuentro».

"Velvet"

Esa idea fue el punto de partida de un coloquio en el que participó la guionista y profesora de la ECAM, Estibaliz Burgaleta, conocida por «Velvet» o «Las Chicas del cable», entre otras producciones y que lo tuvo claro desde el comienzo: «El paradigma no ha cambiado. Se han dado pasos, porque es una realidad que hay más papeles femeninos, pero según subes en la escalera y en los grupos mediáticos la mayoría son hombres casi siempre. Sigo oyendo eso de no hay mujeres o no las encuentro. De hecho, me lo dijo el año pasado un guionista y fue el mismo que valoró un texto mío como poco femenino».

Es la manera en la que experimenta Burgaleta su desarrollo profesional y lo argumenta de esta forma: «Muchas veces me han llamado para series femeninas, pero nunca para hacer un true crime, género del que soy una gran apasionada. Es una manera de tratarte como una especie pequeñita, más sensible. Somos la mitad de la población y podemos tener gustos y opiniones muy diferentes. Meterte en ese cajón es limitarse», ahonda la guionista.

Otra de las invitadas fue Ingrid Rubio, la actriz que hizo su aterrizaje en el cine nada menos que de la mano de Carlos Saura. «Yo he tenido suerte porque he empezado haciendo tipas fuertes, también alguna florero, pero gran parte de los personajes gordos se siguen dando a hombres», argumenta.

Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, se posicionó como medio para aportar su punto de vista: «Como plataforma somos el reflejo de la sociedad y cada vez hay más personajes femeninos y ya no es el prototipo de mujer sexualizada. Hay otras realidades. En mi caso, cuando me llega un proyecto lo que me interesa es la historia. Por ejemplo, con ‘La sombra de la tierra’ se trata el tema del matriarcado de una manera brutal. Es otra manera de contarlo. Intento que haya equidad. Tenemos a esa ‘Eva&Nicole’, que son dos mujeres con poderío, ‘Ángela’, con otras dos mujeres intentando sacar una denuncia adelante o podemos pasar por ficciones como ‘#Luimelia’, que son historias protagonizadas por mujeres», mantiene la directiva de Atresmedia.

Temas polémicos

Se profundizó sobre el tratamiento en la ficción de temas tan polémicos (y de actualidad) como el acoso y Juliana Barrera, encargada del desarrollo de ficción internacional del Grupo Izen, valoró cómo en la ficción latinoamericana es más difícil entrar en temas profundos. «Aquí veo un diálogo permanente entre la realidad y la ficción. Allí nos pasa que hemos sido criados en el melodrama, que nos representa, cargado de intensidades, y hace que tenga unos códigos que no permita ahondar en temas tan pesados como puede ser los abusos o las denuncias», apuesta. Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue la edad. Y ahí Ingrid lo tuvo claro: «He llegado a sentarme con un gran director y decirle yo no puedo interpretar a una madre con dos hijos si tenía 23 años. Ahora me pasa lo contrario. Estoy en una edad cojonuda. He vivido muchas cosas que me da potencia y fuerza y a veces nos cuesta un poco encontrar un personaje que sea estimulante. Me da igual que sea prota o secundario hablo de un personaje que tenga madurez», concluyó.

Todas, en sus distintas disciplinas, cerraron la charla con una idea común: «Se ha avanzado mucho, pero queda camino».