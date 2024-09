Atresplayer apuesta por la sobrecogedora «La sombra de la tierra»

Es la primera serie en la que a Elvira Mínguez la vemos detrás de las cámaras: su estreno como directora de la obra «La sombra de la tierra» que primero ha escrito, y publicado con Espasa, para luego adaptar para atresplayer, el canal de pago de Atresmedia. Una serie concebida como película, como ella misma explica, «es un equipo de cine y la factura de la serie lo demuestra. Pedí hacer la adaptación de las novelas y era muy importante poder contar la historia como la había escrito», tal y como relató en la presentación dentro delFestival Internacional de Cine de San Sebastián.

Una puesta de largo que no deja indiferente: ni la historia ni la interpretación. «Es una serie que habla del abuso intrafamiliar y sus consecuencias», apunta la directora. Trata de dos grandes mujeres, crueles y malvadas, que son las que dirimen la historia. La sostienen María Morales, como Atilana, y Adelfa Calvo, en el papel de Garibalda. Una historia de abusos y destrucción. Situémonos en un pueblo de Zamora en 1896. Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor. Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios.

Dos soberbias interpretaciones, con primeros planos demoledores, que eclipsan la infinita carga dramática de la historia. Es una «serie dura, áspera, un drama rural, creo que no se ha hecho nunca una ficción así en España», ya avisaba MontseGarcía, directora de Ficción de Atresmedia TV.

«Hemos manejado alrededor de 70 actores, aunque quince son los fijos. El trabajo ha sido una delicia. Yo no he hecho nada, lo único que pedía era no estropearlo, me colocaba detrás y como mucho ayudarles en lo que podía si me necesitaban. Lo que han hecho es una barbaridad», nos dice Elvira Mínguez.

Por eso una de las protagonistas Adelfa Calvo nos habla así de la importancia de su papel: «No todos los días se coge a un personaje así con 62 años y siendo mujer. Nunca he visto tanto respeto por una directora como por Elvira, creo que hemos ido todos a una. Era su primera vez y nosotros la hemos arropado y hemos tenido el lujo de mirarle a los ojos, que es una fantástica actriz, y entender a la primera con un gesto o una palabra lo que te está queriendo decir. Si decía: ‘confía’, yo iba a muerte».

Soberbia está María Morales, que lleva el peso desde la primera secuencia. La fuerza de la mirada. Hablar sin mediar palabra. «Hacer un personaje así, con este empaque, valentía, con esas zonas humanas que está reflejando, esa presencia y con la posición emocional de estas mujeres era muy potente», nos dice la actriz.

No se queda atrás el resto del reparto, que se completa con Carmelo Gómez junto a Marcos Ruiz, Ginés García Millán, George Steane, Quique Niza, Amaia Sagasti, María García-Concha, Aina Picarolo, Camila Viyuela, Richard Holmes, Tusti de las Heras e Izan Corchero, entre otros.

Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Fonte Films, que cuenta con cuatro episodios de 50 minutos. Montse García, Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz son los productores ejecutivos, mientras que la coproducción ejecutiva corre a cargo de Lucía Alonso-Allende. Elvira Mínguez es la directora y guionista de la ficción y Jorge Blas es el analista de guion.

A pesar de su presentación en el Festival de San Sebastián todavía no tiene fecha de estreno, pero la historia entre Atilana y Garibalda promete ser devastadora. Prepárense.