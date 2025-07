RTVE confirma: “MasterChef Celebrity 10” llega en septiembre y viene cargado de sorpresas

Ya es oficial: “MasterChef Celebrity 10” llegará en septiembre a La 1 y lo hará, como siempre, envuelto en expectación, cruce de miradas, platos de autor y algún que otro momento de tensión televisiva de los que hacen historia. RTVE ha lanzado ya la primera promo del talent show más popular de la cadena, y las redes han hecho lo suyo: comentar, debatir y empezar a elegir favoritos.

La gran baza de esta edición es, una vez más, su casting. Mariló Montero, Rosa Benito, Alejo Sauras, Juanjo Bona, Soraya Arnelas, Torito, David Amor, Valeria Vegas, Jorge Luengo, Masi Rodríguez, Necko Vidal, Charo Reina, José Manuel Parada, Mala Rodríguez, Valeria Ros y Miguel Torres conforman una mezcla explosiva que promete acción dentro y fuera de la cocina. Están los que generan morbo, los que despiertan nostalgia y los que vienen con hambre de redención mediática.

En esta décima temporada, el jurado habitual —Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera— volverá a sacar brillo a sus cuchillos verbales para poner a prueba a los aspirantes. Se esperan retos exigentes, exteriores de impacto y, como ya es costumbre, alguna que otra visita sorpresa que remueva emociones (y ratings).

Después del triunfo de Inés Hernand en la pasada edición, con un menú que conquistó tanto al jurado como a la audiencia, la vara está alta. Aquella victoria, además, dejó el listón emocional en lo más alto, con la donación íntegra del premio a una causa social. Ahora la pregunta es inevitable: ¿quién tomará el relevo en esta nueva hornada?

“MasterChef Celebrity” no es solo cocina. Es espectáculo en estado puro. Es ese reality que combina drama, superación, ego, humor y lágrimas bajo la excusa de una receta. Y en esta temporada, con el factor emocional de nombres como Rosa Benito o el humor disruptivo de perfiles como Torito o Valeria Ros, todo parece indicar que el show volverá a estar garantizado.

Aunque aún no hay fecha concreta, sí sabemos que la emisión se integrará en la gran ofensiva de programación de RTVE para después del verano. “Race Across the World”, el “Pekín Express” de la televisión pública, podría acompañarla en el prime time, dibujando un panorama competitivo y renovado. Lo cierto es que, a diez años de su debut, “MasterChef Celebrity” sigue teniendo ese ingrediente secreto que atrapa: una mezcla de cocina, tele-realidad y cultura pop que, por lo visto, no caduca.