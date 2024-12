RTVE pide disculpas y se desmarca del periodista sobre hablar catalán: "No, gracias a Dios"

Todo ocurrió muy rápido. Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, lamentó las ocasiones que tuvo su equipo en el partido de el domingo pasado ante la UD Las Palmas, antes de que lo decidiera Sandro Ramírez en el minuto 67 con un lanzamiento de falta directa (1-0). Durante esta interacción con los medios, un momento particularmente tenso se produjo cuando un periodista de TVE en Canarias sugirió que, según había entendido de los comentarios de González en catalán, la culpa de la derrota podría atribuirse al arbitraje. La respuesta de González no se hizo esperar y fue contundente: aclaró que el periodista no había comprendido correctamente sus palabras. “No has entendido bien el catalán, ¿no?”, replicó González. A lo que el periodista contestó: "No, gracias a Dios"

Por eso el nuevo presidente de RTVE ha querido intervenir y responder a la polémica creada por la contestación de este periodista de Las Palmas. Y es que hubo revuelo por estas palabras desafortunadas y hasta la radiotelevisión pública catalana, 3Cat, recogió en su web lo ocurrido con el siguiente titular: “La catalanofobia de un periodista canario durante la rueda de prensa de Manolo González”. En sus redes sociales José Pablo López ha mostrado el vídeo con el titular de 3Cat y un mensaje de disculpa: "Pido disculpas por estas afirmaciones que no representan en absoluto a RTVE. Las lenguas cooficiales son una riqueza y su desconocimiento no es motivo de orgullo. Seguiremos adelante con nuestro plan para promover la diversidad lingüística y cultural de nuestro país”.

Para hacer hincapié en lo sucedido, justo después ha hecho el mismo comentario pero en catalán: “Demano disculpes pero aquestes afirmacions que en absolut representen RTVE. Les llengües cooficials són una riquesa i el seu desconeixement no és cap motiu d’orgull. Continuem endavant amb la nostra fita de promoure la diversitat lingüística i cultural del nostre país”.